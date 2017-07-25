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Прифронтовое село в Донецкой области может стать «самым невероятным селом Украины». Конкурс на такое звание проводит интернет-сайт «Агропортал». Поселок Александро-Калиново в Константиновском районе вышел в финал, где соревнуется еще с двадцатью населенными пунктами страны.

Село Александро-Калиново до начала боевых действий было известно развитием «зеленого туризма». Сегодня оно оказалось в двух десятках километров от линии разграничения. Это оттолкнуло многих туристов.

В наш поселок можно было за 30-40 минут добраться из центра Донецка и очень неплохо отдохнуть

«Карпаты красивые, без сомнений, и сервис там очень хороший, но ехать туда на два дня никто не сможет. Туда надо ехать минимум на 10 дней. А в наш поселок можно было за 30-40 минут добраться из центра Донецка и очень неплохо отдохнуть», – говорит житель Александро-Калиново и местный активист Андрей Тараман.

Сегодня на улицах Александро-Калиново немноголюдно. Редких гостей встречает расписанная в национальных мотивах остановка общественного транспорта. На ней приезжим улыбается казак Мамай.

На улицах – много деталей, которые говорят о том, что в селе живы традиции и обычаи предков. Заборы, окна домов, колодцы. За одним из них следит Тамара Котельник. Уставшему путнику она всегда предложит холодной родниковой воды.

«Особенно в жару, вода утоляет жажду. Смотрите, какая чистая, прозрачная, родниковая!», – нахваливает свой колодец женщина.

«Магический дом»

Изюминка Александро-Калиново – дом-музей ХІХ века. Время здесь будто остановилось. В глиняной хатке-мазанке – соломенные полы, старая аутентичная мебель, посреди комнаты – ткацкий станок. Его планируют отреставрировать и учить туристов работать на нем.

У нас появится комната ремесел, и мы будем обучать туристов, как на нем ткать коврики

«Сейчас он не работает, но ми хотим его восстановить немного, чтобы на нем можно было работать. И у нас появится комната ремесел, и мы будем обучать туристов, как на нем ткать коврики», – рассказывает хранительница музея Карина Егорова.

В соседней комнате – спальня. Вдоль стены – большая хозяйская кровать, а в углу – древние иконы и церковные книги. Обязательным атрибутом любой украинской хатки всегда была детская люлька. Она выдолблена из цельного ствола дерева и подвязана к потолку. Она непростая, говорят в селе.

«У нас эта люлька волшебная. Уже 17 девушек убеждены, что забеременели после того, как покачали ее. Так что, пожалуйста, кто хочет детей, мы всех приглашаем», – говорят в музее.

Новая жизнь

В поселке для туристов проводят мастер-классы по созданию кукол-мотанок, угощают травяными настоями, недавно здесь начали разводить японских карпов. Большие ярко-оранжевые рыбы – у всех неподдельный интерес.

В бытовых бассейнах их разводит переселенец из Донецка Станислав Коваль. До начала боевых действий он был архитектором, теперь живет в деревне и зарабатывает на жизнь, продавая декоративных рыб. После 2014 года его жизнь в корне поменялась, говорит мужчина.

Жизнь очень сильно отличается от той, что была в Донецке

«Жизнь очень сильно отличается от той, что была в Донецке. Но сказать, что она хуже намного, я бы не сказал. Она просто другая. Совершенно другая жизнь. Доходы, допустим, уменьшились очень сильно. Но если бы мы оставались в Донецке, то же самое и там было бы», – рассказывает Станислав Коваль.

Доисторические корни

Главная достопримечательность, считают местные активисты – это невероятные пейзажи. Александро-Калиново расположено на дне доисторического моря. Сегодня от него осталась лишь впадина, заполненная витиеватой рекой Клебан Бык.

Часто у нас люди проводят свадьбы и корпоративные мероприятия в национальном украинском стиле

«У нас был некоторый культурный шок, потому что мы привыкли к большому потоку туристов, но видя, что ситуация не меняется, начали переориентироваться на северную часть области. Раньше оттуда мало к нам ездили. Но сегодня уже есть первые результаты. К нам приезжают школьники, воспитанники детских летних лагерей. Часто у нас люди проводят свадьбы и корпоративные мероприятия в национальном украинском стиле», – говорит Андрей Тараман.

Не смотря на близость зоны боевых действий, сюда вернулись даже аисты.

Александро-Калиново приняло участие во всеукраинском конкурсе «Самое невероятное село Украины». От Донецкой области заявки подали 10 поселков, но в финал вышел только один. Победителя организаторы назовут в конце августа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)