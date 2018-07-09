(Публікуємо мовою оригіналу)

Оккупированные Луганск и Донецк снова без телефонной связи. 9 июля с утра перестал работать Vodafone, а через некоторое время – и местные «Лугаком» и «Феникс», подконтрольные группировкам боевиков. В социальных сетях жители оккупированных городов возмущаются, что вновь остались в изоляции – не могут позвонить ни на подконтрольную Украине территории, ни в соседнюю квартиру.

«Восток лег», «Лен Ком – тишина», «Мирный ничего не работает»… В социальных сетях жители оккупированных Луганска и Донецка жалуются на отсутствие телефонной связи Vodafone с 9 утра.

«Странно полоски есть, а позвонить и отправить смс невозможно», – написал в социальных сетях Алексей.

«Опять без связи? Что на этот раз?» – интересуется луганчанка Ирина.

«Ну что? Поднялись с колен?» – написал в социальных сетях Александр.

«Сколько бы не платили за связь, а все равно потом изоляция», – комментируют жители оккупированных территорий.

И хотя большинство комментариев негативные, находятся те жители оккупированных городов, которые предлагают быть более терпеливыми к проблемам к группировкам «Л/ДНР».

«Посидите немного без связи. «Лугаком» же работает!» – пишут в социальных сетях.​

​«Ставь лайк, если все хорошо и ты можешь дозвониться по «Vodafone». Посмотрим сколько нас таких… Я один! Ничего себе!... Я все таки не один. Нас двое», – комментирует Олег.

В след за украинским телефонным оператором прекратили отвечать и, созданные группировками боевиков, «Лугаком» и «Феникс». В «перекличке» социальных сетей говорят, что без связи остались Краснодон, Антрацит, Алчевск, Макеевка и другие. Слушатели Радио Донбасс.Реалии подтвердили информацию про Донецк и Луганск.

В группировке «ДНР» объясняют – на сети Vodafone снова авария, предположительно в районе подконтрольного Украине Лисичанска.

Не знают места аварии и в Vodafone, говорит пресс-секретарь компании.

«Была повреждена оптоволоконная линия связи. Поэтому есть проблемы со связью. Наши технические специалисты-подрядчики пытаются установить участок повреждения и что именно за повреждение, а также сколько времени понадобится на восстановление связи, если это можно сделать, если это повреждение произошло на территории Украины», – говорит Виктория Рубан.

Оккупированные территории без связи остаются не первый раз. Единственный украинский оператор, который работает на территории временно подконтрольной группировкам «Л/ДНР» – Vodafone. В предыдущий раз отсутствовал 3 месяца. «Київстар» и «Лайф» были вынуждены прекратить свою деятельность после того, как их оборудование было захвачено вооруженными формированиями. С местных операторов «Лугаком» и «Феникс» на свободную территорию Украины дозвониться невозможно.

На данный момент телефонная связь на оккупированной территории восстанавливается. Уже слушатели Радио Донбасс.Реалии подтвердили появление Vodafone в Луганске, Донецке, Краснодоне и Макеевке.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)