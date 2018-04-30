После более чем трех месяцев телефонной изоляции на оккупированную часть Донецкой области в ночь на субботу вернулась украинская мобильная связь. Специалисты оператора Vodafone съездили на неподконтрольную территорию и отремонтировали оборудование, которое не работало с 11 января. Стоило лишь черточкам на телефонах дончан показать полную шкалу сигнала, как в соцсетях начался бум: люди обменивались радостной новостью, устраивали переклички по районам и иронически сравнивали это событие с... запуском человека в космос. Ведь за последние три с половиной месяца им пришлось собираться в поисках сигнала в нескольких точках города и выстоять километровые очереди за пакетами местного оператора «Феникс», который все равно не звонит за пределы оккупированных территорий.

Появление сети Vodafone для многих жителей Донецка стало неожиданностью:

Правда, воспринимают возвращение украинского мобильного оператора жители Донецка и других подконтрольных группировке «ДНР» городов по-разному. Одни рады этому:

​Но есть и те, кому возвращение связи не по душе:

Дошло до того, что всех тех, кто рад возвращению связи Vodafone, в сепаратистских соцсетях начали называть сторонниками «укропов»:

Те, в свою очередь, пытаются воззвать к здравому смыслу обвиняющих:

Есть в донецких пабликах и те, кто возобновление связи Vodafone связывает со скорым возвращением оккупированных территорий под контроль Украины:

​Связь «Vodafone Украина» исчезла на оккупированной территории Донецкой области 11 января 2018 года. Вопрос долгие недели обсуждали в Минске. И, в конце-концов, специалисты оператора смогли проинспектировать и починить оборудование на неподконтрольной территории. Впрочем, надолго ли хватит этих усилий, не уверены даже в самом «Vodafone Украина» – ведь много оборудования за годы войны выведено из строя. «Надолго ли?» – риторически спрашивает представительница компании Виктория Рубан.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)