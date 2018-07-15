«Ополченочка»: як в Луганську знімають кінопропаганду

В угрупованні «ЛНР» знімають кіно про жінок, які воюють на боці бойовиків – «Ополченочка». Весь цей час так звані «ЛНР-івські» «діячі культури і мистецтва» збирають на своє дітище гроші. Але прем'єри все немає і немає. Що заважає кіномистецтву в захопленому Луганську?

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У Луганську знімають «Ополченочку» – фільм про жінок, які воюють на боці угруповань «ЛНР» і «ДНР». Зйомки тягнуться не перший рік, але поки існує лише трейлер та відео на YouTube з кадрами процесу зйомок.

З трейлера стає відомо, що фільм про жінку Катерину, чоловік якої «втік до Харкова з донькою». За сценарієм, після цього Катерина змінює своє звичне життя і збирає жіночий танковий екіпаж.

Бутафорські і справжні вибухи в Луганську

Цього літа двори Луганська перетворилися на знімальний майданчик. Для луганчан розклеїли оголошення на кшталт: «Будуть вибухи, відчиніть настіж вікна, щоб їх не винесло вибуховою хвилею, а ще не панікуйте. Адміністрація міста».

Це команда пропагандистського фільму влаштовувала спецефекти для майбутнього фільму.

«Була задіяна піротехніка для створення реалістичної картини сюжету. На всякий випадок ми попросили відкрити вікна, щоб не було вібрації, щоб нічого не лопнуло, щоб нічого не впало, щоб вибухова хвиля кудись пройшла», – прокоментував постановник трюків фільму каналу, підконтрольного бойовикам.

(Відео каналу, підконтрольного бойовикам)

Доки кіношники створюють свою версію бойових дій на Донбасі, на сусідніх зі знімальним майданчиком будинках, досі видно сліди від справжніх обстрілів. А підвали, в яких люди рятувалися у 2014 році – захаращені і залиті каналізаційними нечистотами.

Луганчан активно залучають в масовку. У тому числі, й дітей

«Ми чекали, коли нас будуть починати знімати. Сказали спочатку в пісочницю йти. Потім мені сказали йти на гойдалку – пішов і почав кататися. А коли я зайшов додому покупатися, там якийсь вибух був. Я у мами запитав, це біля машин був вибух», – розповів хлопчик, якого задіяли у масовці фільму. На питання чи злякався вибуху, відповів – ні, «я не боюся вже вибухів».

«Допоможіть зняти перший художній фільм в республіці»

Дату прем'єри автори фільму постійно переносять. Замість цього записують відеозвернення з проханнями надати матеріальну допомогу, щоб зняти «перший художній фільм в республіці». Ці діячі культури і мистецтва угруповання «ЛНР» просять гроші під егідою кінокомпанії «Лугафільм» і продюсерського центру «Родина».

Найбільше очолити омріяний «ЛНР-Голлівуд» намагається Роман Разум – соліст військово-музичного ансамблю «Новоросія», який їздить з однойменною піснею «Ополченочка» по гарнізонах угруповань «ЛНР» і «ДНР».

Від початку анексії Криму та окупації Донбасу Роман Разум активно зайнявся пропагандою – тепер має чимало нагород від бойовиків.

Але так було не завжди. До окупації Донбасу, Разум співав на святах в образі Лепса. А ще виконував любовну лірику в дуеті зі своєю дівчиною Оленою Парфюм, відому як співачку та ведучу заходів.

Хто знає про вихід фільму?

Спочатку режисером фільму була Тетяна Дрьомова. Але за час зйомок її змінив інший режисер із Росії – Олексій Козлов. Але не зважаючи на пропаганду «ЛНРівского» кінопродукту, за межами Луганська про «Ополченочку» не чули.

На вулицях Донецька журналісти програми «Донбас.Реалії» не зустріли нікого, хто знав би про цей фільм.

«Я навіть не знаю. Ні, я нічого не чула», – сказала жителька Донецька. Такі відповіді кореспонденти почули від більшості опитаних донечан.

Чи побачать глядачі фільм «Ополченочка» на екранах? Навесні його автори дали прес-конференцію і пообіцяли, що до кінця 2018 року.

«Якщо буде все добре, до нового року напевно може бути і буде презентація», – сказав тоді продюсер проекту Роман Разум.

Але за місяць знімального процесу, Роман Разум написав у себе на сторінці у Facebook, що прем'єра відкладається до травня 2019-го року. Хоча, може і раніше. Але це не точно.

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