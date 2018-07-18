Масове отруєння дітей на Донеччині. Понад 80 людей шпиталізували після вечері в літньому оздоровчому таборі. 68 із них – діти. З однаковими симптомами юних вихованців з їхніми педагогами доправили з дитячого табору «Орлятко» відразу до чотирьох міських лікарень. Чим отруїлися діти, і хто понесе за це відповідальність, з’ясовують правоохоронці.

Надзвичайна подія у дитячому таборі «Орлятко» трапилась 17 липня. На гострий біль у животі та розлади поскаржилися чи не всі діти. Усіх шпиталізували до міських лікарень Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Лиману. 17-річний юнак із Покровська Олександр Сидоренко встиг пробути у таборі лише три дні. На четвертий швидка забрала його з товаришами майже у непритомному стані.

«Я думав, що вночі помру. Тому що нереально трусило, температура піднялася до 40 градусів, У нас в одного хлопця навіть галюцинації почались. У нього і ноги відмовляли, бідний, навіть стояти не міг», – згадує юнак.

В інфекційне відділення Краматорської дитячої лікарні доправили 29 дітей. Місцеві лікарі всю ніч ставили їм крапельниці та кололи антибіотики.

«Постійна нудота, підвищення температури до високих показників у 39-40 градусів, слабкість. Тобто, так званий, синдром інфекційного токсикозу. Діагноз поставили гострий гастроентероколіт», – розповідає обласний дитячий інфекціоніст Дмитро Яковенко.

Сьогодні всім дітям і їхнім вихователям значно полегшало. Але табір все одно не працює. Тут слідчі і прокурори проводять розслідування.

«Допитані усі співробітники цього табору, очікуємо висновків фахівців, згідно яких будемо вже ухвалювати рішення про необхідність судово-медичної експертизи. Усі документи пі час огляду були вилучені. Сьогодні на них буде накладено арешт. Також у перебігу розслідування ми надамо оцінку законності закупок та якості продуктів», – запевняє керівник Слов’янської місцевої прокуратури Володимир Шилов.

Також правоохоронці перевіряють інформацію, що керівництво табору допустило працювати на кухню хворих людей, знаючи про стан їхнього здоров’я. Винним у масовому отруєнні дітей загрожує до трьох років в’язниці.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)