(Друкуємо мовою оригіналу)

«Музыку слышно сквозь стены». Под таким названием в Северодонецке стартует международный оперный проект. Певцы, музыканты, театралы из 6 стран мира подготовят и покажут современную интерпретацию оперы Моцарта «Дон Жуан». Участники проекта надеются, что их работа станет примером того, как можно объединять разных людей и создавать позитив.

В Северодонецке начались репетиции постановки «Дон Жуан». В течение 7 недель на сцене Луганского областного украинского драмтеатра будут работать больше 100 представителей из 6 стран мира – Украины, Германии, Беларуси, Польши, Литвы и Армении. И уже в конце августа – начале сентября они представят современную интерпретацию оперы Моцарта.

Работает над проектом объединение VladOpera из Германии. Проект называется «Музыку слышно сквозь стены». По словам руководителя проекта, Петера Шварца, название выбрано не случайно. Искусство может быть тем фактором, который поможет преодолеть ментальные барьеры, которые появились в результате конфликта и восстановить доверие между людьми. Также искусство направлено на создание позитива, которого так не хватает в регионе.

«Мы надеемся, что такой проект может стать символом и примером того, если мы вместе делаем что-то позитивное, то люди тебя слушают и хотят также находиться на позитивной стороне жизни. Хотят также что-то создавать, и не хотят ничего разрушать», – говорит Петер Шварц.

Сам Петер Шварц впервые приехал в Луганскую область в 2015 году. Говорит, что тогда он впервые в жизни услышал звуки войны и понял, что такое может произойти где угодно, если неправильно работать с обществом – постоянно разделять его, а не пытаться объединить. Не случайно выбрана и постановка. По словам Петера Шварца, состояние общества в опере «Дон Жуан» в чем-то схоже с тем, какое состояние общества сейчас в Украине.

На сцене мы находим общий язык, хоть и говорим на разных языках – Келле

Постановкой «Дон Жуана» в Северодонецке занимаются режиссер из Германии Торстен Келле. Ему помогают два режиссера из Украины. По словам Торстена, несмотря на языковой барьер, всем на сцене удается находить общий язык. И он надеется, что зрители оценят эту работу.

Мы можем этим проектом воодушевить людей

«Я не знаю, насколько этот проект может внести свой вклад в объединение Украины. Но я думаю, что мы можем этим проектом воодушевить людей. Мы можем вселить в них какую-то уверенность. Мы можем заставить их задуматься о каких-то актуальных проблемах. Кроме того, Моцарт создавал гуманистическую музыку, которая несет свой посыл. И ее можно пережить непосредственно», – рассказал Торстен Келле.

Приглашу на премьеру своих родственников и друзей, которые по разные стороны линии разграничения – Тулис

Роль Дон Жуана исполнит солист из Латвии Янис Апейнис. Также среди солистов 2 представителя Германии – Константин Криммель и Ясмин Этезадзаде. Говорят, что согласились ехать в Северодонецк, несмотря на близость зоны боевых действий. Организаторы им сказали, что здесь безопасно. И они этому поверили. Остальные солисты из Украины. Среди них – Валерия Тулис, которая исполняет роль Доны Анны. Валерия выросла в Луганской области. Родилась в Краснодоне, а среднее музыкальное образование получила в Луганске. Планирует позвать на представление своих друзей и родственников. В том числе тех, кто остался по ту сторону линии разграничения.

Приглашу своих друзей. И с одной, и с другой стороны

«Я обязательно приглашу родственников. Приглашу своих друзей, своих однокурсников. Всех. И с одной, и с другой стороны. Надеюсь, объединит проект Украину. И Краснодон, и Луганск. И всех моих друзей. Это очень важно», – сказала Валерия Тулис.

Планируется, что постановку «Дон Жуан» покажут в театре 28 и 30 августа, а также 1 и 2 сентября. В один из этих дней ее будут параллельно транслировать на площади Мира в Северодонецке на большом экране. Чтобы как можно большее количество людей смогло ее посмотреть.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)