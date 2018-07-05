У Сіетлі побачать виставу «Лісова пісня» в рідкісному англійському перекладі

Вистава за твором Лесі Українки «Лісова пісня» отримала схвальні відгуки критиків та зачарувала глядачів у США.

Показ вистави, створеної театральною компанією США The Lesser-Known Players розпочався минулого року і тепер завершує свій тур Тихоокеанським узбережжям США наприкінці липня тижнем виступів в Сіетлі, повідомляє PR.com.

«Для мене честь поділитись цим магічним твором з широкою аудиторією», – говорить режисер спектаклю Дженніфер Годжес.

Я люблю акторство, але працювати над цією п’єсою, яка більше означає для народу України, ніж я будь-коли зрозумію, піднесло цей театральний досвід на новий рівень

«Лісова пісня» нагадує Годжес п’єси Шекспіра «Сон літньої ночі» та «Ромео і Джульєтта», поєднаних з «чудовою елегантною музикою і вражаюче сучасними темами свободи і збереження природи», – говорить Годжес.

У своїй музиці композитор з Сіетла та музичний режисер Джон Бреннер звертався до української народної творчості та українських композиторів.

Актори вважають за честь брати участь у виставі. «Я люблю акторство, але працювати над цією п’єсою, яка більше означає для народу України, ніж я будь-коли зрозумію, піднесло цей театральний досвід на новий рівень», – говорить Дженніфер Піппін-Монтанез, яка грає роль матір Лукаша.

«Кожен жест, кожен рядок – подарунок глядачам і для мене честь – ділитись цим з ними», – говорить акторка.

«Лісова пісня» є одним з найбільш улюблених творів української літератури, однак він практично невідомий на Заході, зокрема, через проблеми з перекладом української поезії англійською мовою

Годжес – американка українського походження в третьому поколінні – давно захоплювалась п’єсою. Вона провела багато років в пошуках гарного перекладу для місцевої постановки.

«Лісова пісня», поза сумнівом, є одним з найбільш улюблених творів української літератури, однак він практично невідомий на Заході, зокрема, через проблеми з перекладом української поезії англійською мовою», – говорить Годжес.

Раніше в 1950 році Персиваль Кунді намагався утримати риму та ритм оригіналу, але результат був таким незграбним і немилозвучним, тому не дивно, що його рідко ставили, вважає режисерка.

Вона знайшла такий переклад, зроблений Вірланою Ткач в мистецькій групі Wanda Phipps of Yara в Нью-Йорку.

(У «Лісовій пісні») потужна жіноча романтична тема, яка змагається із шекспірівською Джульєттою за викликами і складністю

«Я почала серйозно шукати переклад два роки тому, коли ми заснували The Lesser-Known Players, бо для нас це була ідеальна п’єса – чудова історія; жінка-драматург, багато чудових жіночих ролей, потужна жіноча романтична тема, яка змагається із шекспірівською Джульєттою за викликами і складністю».

Нестача вибору спонукала Годжес до пошуку нових перекладів і переклад Yara з використанням гранту Національного театрального фонду перекладів став найкращим.