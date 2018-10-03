Основательно и оперативно ремонтировать украинскую часть аммиакопровода «Тольятти – Одесса» начало ГП «Укрхимтрансаммиак». Аммиакопровод – единственный доступ российского производителя этого продукта к одесскому порту и мировому рынку, через него перекачивают более двух миллионов тонн сжиженного аммиака в год. Эта труба даёт Украине миллиарды прибыли, а также возможность влиять на северного соседа – Россию. Российские корпорации постоянно подают в суд на Украину и пытаются сбить цену транспортировки, пока – безуспешно. Крупнейший украинский производитель аммиака – горловский завод «Стирол» – с начала войны не работает. На этот завод шла отдельная ветка длиной более 200 километров. Сейчас она законсервирована и безопасна для людей. Об этом в интервью Радио Донбасс.Реалии рассказал и. о. директора госпредприятия «Укрхимтрансаммиак» Валентин Шлихта.

– Ваша компания как оператор украинского участка аммиакопровода взялась за ремонт магистралей. К тому же, вы решили привлечь бельгийских производителей. Зачем?

Оборудование в нерабочем состоянии, за ремонтом мы обратились непосредственно к бельгийскому заводу-изготовителю, до конца года оборудование прибудет в Украину

– У нас на украинской части аммиакопровода «Тольятти – Одесса» оборудование качественное, но большинство было установлено еще 40 лет назад. На сегодня есть необходимость заменить то, которое выработало свой ресурс: шаровые краны, обратные клапаны и так далее. Сейчас идёт речь о ремонте и модернизации очень ответственного оборудования, которое используется для врезок в аммиакопровод, для его ремонта. До этого момента это оборудование находилось в нерабочем состоянии, а без такого оборудования мы не сможем производить никакой ремонт и замену.

За ремонтом мы обратились непосредственно к бельгийскому заводу-изготовителю. Бельгийские специалисты являются производителями уникального оборудования Stopple, которое используется во время технологического процесса транспортировки аммиака. Оно капитально ремонтируется в Бельгии на базе завода-производителя компании T.D.Williamson. Оборудование предназначено для врезки и перекрытия трубопровода под давлением при замене и ремонте. Мы рассчитываем, что до конца года оборудование прибудет в Украину.

– Через вашу трубу в Одесский порт, а затем и на рынки Европы и США перекачивают более двух миллионов тонн аммиака в год. В этом году в Украине начала оставаться хоть небольшая доля – примерно 5%. Расскажите, куда идет этот аммиак?

Мы увеличиваем выдачу аммиака для украинских аграриев прямо по трассе аммиакопровода, это намного выгодней, чем внесение твёрдых удобрений

– Спрос на аммиак сегодня во всём мире и в Украине растёт. В Украине сейчас дефицит аммиака, и мы разрабатываем программу и увеличиваем выдачу аммиака для украинских аграриев прямо по трассе аммиакопровода. Лишь наши украинские аграрии сегодня развивают технологию внесения в грунт безводного аммиака, это оказалось намного выгодней, чем внесение твёрдых удобрений, этот рынок развивается в Украине.

– Вы перекачиваете аммиак, произведенный в России, с этим государством у нас война. Предъявляют ли вам какие-либо претензии российские производители аммиака?

В России рассчитывают, что докажут то, что наш тариф завышен. В международном арбитраже россияне требовали 17 миллионов, юристы «Укрхимтрансаммиак» выиграли в споре с «Тольяттиазот»

– Россияне считают, что наш тариф чересчур высокий. У нас есть элемент монопольного положения, и в России рассчитывают, что докажут то, что наш тариф завышен. В то же время, мы выставляем свои аргументы, что наш тариф может быть увеличен. Транспортировка одной тонны сжиженного аммиака на один километр стоит 3,8 доллара. В международном арбитраже слушался спор, где российская сторона требовала 17 миллионов долларов компенсации, юристы «Укрхимтрансаммиак» выиграли в споре с «Тольяттиазот».

– В оккупированной Горловке находится некогда крупнейший производитель аммиака в Украине, остановленный завод «Стирол». Какая сейчас ситуация с трубой, которая шла на «Стирол», и с самим заводом? Ведь аммиак – потенциально опасный для населения продукт.

– Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность на ветке, идущей к Горловке. Ответвление аммиакопровода на горловский «Стирол» пока не эксплуатируется и содержится в безопасном состоянии. Ответвление по всей длине перекрыто запорной трубопроводной арматурой на постах через каждые 5–7 километров. Состояние ответвления аммиакопровода контролируется системой телеметрии.

Часть аммиакопровода на неподконтрольной Киеву территории полностью освобождена от аммиака и не несёт никакой угрозы

Часть аммиакопровода действительно находится на временно неподконтрольной Киеву территории. Но на сегодня она полностью освобождена от аммиака и не несёт никакой угрозы окружающей среде и жителям, проживающих в местах, которые пересекает трубопровод. Сам «Стирол» находится в нерабочем состоянии, и, чтобы запустить его, потребуются колоссальные усилия. Со временем завод теряет свои рыночные позиции.

– Какая судьба сотрудников госпредприятия «Укрхимтрансаммиак», которые до войны работали в Горловке?

– В Горловке до войны производили огромное количество аммиака, и там было отдельное эксплуатационное управление. С началом войны мы перенесли его в город Лозовая Харьковской области. Большая часть работников приняли решение и переехали из оккупированной Горловки, и сейчас они работают в подконтрольной Киеву Лозовой. Эти люди, которые оставили свои дома, приняли решение и сейчас работают у нас. Эти специалисты – наш очень ценный ресурс.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)