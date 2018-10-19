(Друкуємо мовою оригіналу)

В России жители маленьких поселков и сел в Чувашии и Сибири протестуют против того, чтобы китайцы скупали их землю, разрабатывали недра и строили производства. Как и зачем Китай осваивает российские Чувашию и Дальний Восток? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил российский журналист, главный редактор независимого интернет-журнала «Русский монитор» Федор Клименко.

– Федор, расскажите о масштабах проблемы. Что сейчас происходит в Сибири, Чувашии? Ведь не первый год этот процесс идет.

– Если брать вопросы межнационального напряжения Российской Федерации, оно отнюдь не только связано и завязано на вопросы китайской миграции, китайской экспансии. А если говорить чисто о китайском экономическом продвижении на территории России, то это достаточно длительное давнее явление.

Оно стало заметным в 1990-е годы, когда с облегчением визовых и пограничных режимов на Дальнем Востоке началась активная межграничная торговля. Впоследствии это стало принимать более организованные рамки, так как Российская Федерация в политике стала больше склоняться на Восток. В значительной степени власти России потворствуют продвижению китайских интересов, на мой взгляд, в ущерб российским интересам. И в пользу собственных интересов, на чем можно хорошо наживаться.

– О чем конкретно идет речь?

– Еще в 2010 году был разработан закон так называемых территорий опережающего развития, специально под взаимодействие с Китаем. Согласно этому закону огромные территории Российской Федерации могут передаваться в аренду китайским партнерам, на этих территориях будут действовать совместно китайские и российские законы, облегченный визовый режим для китайцев.

При этом, если взять официальный объем торговли Российской Федерации с Китаем, они достаточно смешные. Порядка 65-70 миллиардов долларов товарооборот был в 2017 году. Для сравнения, у Китая товарооборот с США был 800 миллиардов долларов, с Евросоюзом примерно такая же сумма. И у России с Евросоюзом на порядок больше, чем с Китаем. Я думаю, речь о большом объеме серых финансовых потоков, которые непосредственно в карман российским чиновникам, и каналы для обогащения, и полулегальных операций китайцев на территории России.

​– Как надолго сдаются эти земли в аренду китайцам?

– В Иркутской области, не помню точную площадь, но там колоссальный кусок земли – на 50 лет. Территория, на которой пару европейских государств может вместиться.

– С какими целями сдаются эти земли?

Китайцы не горят желанием делать какие-либо инвестиции в Российскую Федерацию

​– Цели могут быть любые. Но китайцы не горят желанием делать какие-либо инвестиции в Российскую Федерацию. Они просто ставят лесопилки со своими китайскими рабочими, пилят этот лес и вывозят в колоссальных объемах к себе.

– То есть, это сырьевая ориентированность. Никакой глубокой переработки, сложных масштабных долгосрочных инвестиций на территории России не делают?

– Верно.

– Вы заметили, что китайцы работают сами. Это одно из условий. Почему они настаивают на этом?

– У них много людей, которых тоже надо как-то занимать. Есть выгода в том, чтобы давать работу своим людям. Российская сторона идет абсолютно на практически все условия, не без выгоды для себя и китайских партнеров.

​– А в убытке оказывается местное население, которое остается без работы?

Международные экологи бьют тревогу по поводу того, во что превращаются сибирские леса – это легкие всей планеты

​– Да. И страдает экология. Международные экологи бьют тревогу по поводу того, во что превращаются сибирские леса ускоренными темпами. А сибирские леса касаются не только одних граждан России, это легкие всей планеты.

– Как реагирует местное население Чувашии и Сибири?

– Не будет останавливаться на Чувашии. Потому что партнерские предприятия между Китаем и российскими чиновниками простираются от Нижегородской области, которая ближе к Москве, чем Чувашия, и до Дальнего Востока. То, что произошло в Чувашии, достаточно рядовой случай, это возникает регулярно.

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– А что произошло?

– Местные жители вышли на сход в маленьком селе Эхветкасы, с требованием прекратить строительство китайских предприятий, там собираются строить фабрику. Они возмущены тем, что не им дадут работу. Ее дадут китайцам, плюс общежитие и огромная территория сельхозугодий.

– Проект «Неизвестная Россия» телеканала «Настоящее время» пообщался с жителями этого села. Они однажды проснулись и увидели забор возле своих домов, узнали, что там будет строиться некое промышленное предприятие. Никто не оповестил жителей села, что именно. А также общежитие на 500 человек. Жители собираются писать в Москву, обращаться к Путину. Принесет ли это какой-то толк? Знают ли об этих протестах в Кремле?

Протесты регулярно возникают на территории Сибири, Забайкальского края

​– Разумеется, толку это не принесет. Подобные протесты регулярно возникают на территории Сибири, Забайкальского края. Но поскольку мы имеем дело с небольшими населенными пунктами, они стоят друг от друга в десятке, а то и в сотне километров. Когда какое-то село, в котором живет 300 человек, пытается выступить против того, что, по их мнению, является ущемлением их прав, этот протест достаточно легко задавить.

Эти вопросы не являются большой угрозой для Российской Федерации и, разумеется, Путину на это наплевать.

– Какие цели преследует Китай, с вашей точки зрения? Многие говорят, что это подготовка к аннексии этой территории.

Китайцы не признают два последних договора, которые разграничивали владения Цинской империи и Российской империи 1858–1860 годов

– Я не стал бы делать длительных прогнозов, тем более апокалиптического характера. Более того, я считаю, что территориальной целостности России угрожают в гораздо большей степени процессы, которые происходят в других местах, в частности на Северном Кавказе. Вопросы китайской колонизации может у всех на слуху, но он не является в списке приоритетных угроз для России на среднесрочной перспективе.

Касательно планов Китая, китайцы не признают два последних договора, которые разграничивали владения Цинской империи и Российской империи 1858–1860 годов, Пекинский договор, по которому Забайкалье и Приморский край отошел к Россию, не признают.

– На каком уровне не признают?

– Общепринятой китайской историографии. Они имеют для этого основание. То есть, де-факто и де-юре признают, но считают, что это временный вопрос, есть консенсус.

– Есть много слухов о количестве китайцев, которые живут в Сибири и по всей России.

Их больше, чем говорят данные. Но утверждать, что миллионная армия китайцев переселяется в Россию – преувеличение

​– Если посмотреть легальные данные, российскую границу пересекает незначительное количество китайцев – пару сотен тысяч. Но я общался с сибиряками и экспертами по Дальнему Востоку, многие эти миграционные потоки никак не учитываются благодаря потворству со стороны властей.

Их больше, чем говорят данные. Но утверждать, что миллионная армия китайцев переселяется в Россию – преувеличение.

– А говорят ли об этих протестах в российских СМИ?

– Мельком. В оппозиционных СМИ говорят. Например, год назад был большой материал в «Новой газете», посвященный варварским китайским лесозаготовкам в Приморье. Но так, СМИ подает это совершенно иначе, что «мы и наш братский партнер Китай вместе творим исторические проекты, поднимаем экономику».

– Осознают ли сами жители этих территорий взаимосвязь между властью в Москве и тем, что происходит?

– Конечно осознают. Но это очень простые сельские люди, которые живут в глуши. В реальности, они ненавидят власть. Но куда обращаться? В ООН, в Спортлото? Они пишут Путину, никаких других вариантов не знают. Понятно, что писать Путину все равно, что написать в Спортлото.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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