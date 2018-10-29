(Друкуємо мовою оригіналу)

На стрелковом полигоне поселка Бердянское под Мариуполем состоялись учения бойцов территориальной обороны. Это уже четвертые учения с начала года, проводимые в Донецкой области. В них приняли участие более 200 резервистов из двух военных комиссариатов Мариуполя и трех прилегающий к городу районов. Посмотреть, как проходят тренировки добровольцев и поделиться опытом приехала делегация из Эстонии во главе с командующим Союза обороны Эстонии генералом Мейлисом Кийли.

Стрельбой из автоматического оружия, занятиями по минной безопасности, медицинской подготовке, демонстрацией навыков по охране блокпостов и отражению нападения диверсантов донецкие резервисты отметили День бойца территориальной обороны.

Среди добровольцев – новобранцы и военные запаса, главы районов и работники местного самоуправления, мужчины и женщины, люди разных профессий. Многие из них являются бойцами территориальной обороны на контрактной основе.

Оружие выдается не просто так. Мы не набираем непонятных людей под псевдонимами, прозвищами и в балаклавах. Сейчас это люди, которые заключили контракт

«Задача наша и назначенного командира бригады, сейчас это полковник Андрей Галдак, формировать мотивированных людей, которые будут реально выполнять свой функционал, а не просто отбывать номер. По факту они все заключают контракт с Вооруженными силами Украины. Контракты стандартные, сроком на 5 лет, в зависимости от состава: рядового, сержантского или офицерского. Согласно Устава они на момент призыва являются военнослужащими. Оружие выдается не просто так. Мы не набираем непонятных людей под псевдонимами, прозвищами и в балаклавах. Сейчас это люди, которые заключили контракт. Год назад этого не было», – говорит сотрудник областного военкомата Олег Украинцев.

Из небольшой группы мариупольских активистов, образовавших отряд Самообороны Мариуполя еще в 2014 году, сформировалось довольно внушительное объединение.

В 2014 году нас готовили экстренным методом, потому что была серьезная ситуация

«Мы создали в 2014 году территориальную оборону Мариуполя. Она тогда была неумелая. Нас готовили тогда бойцы батальона «Азов», бойцы Вооруженных сил. Готовили экстренным методом, потому что была серьезная ситуация. По сути, на сегодняшний день самооборона стала основой теробороны. И если она организована хорошо, то свои навыки и умения применять не придется», – вспоминает начальник группы мониторинга теперь уже бригады территориальной обороны Донецкой области Мария Подыбайло.

Два года ТО Донецкой области сотрудничает с добровольческими военными организациями стран Балтии. В прошлом году на учениях побывала делегация из Литвы. В этом году – группа военных из Кайтселийта – Союза обороны Эстонии, во главе с его командующим. Генерал Мейлис Кийли отметил слаженное действий армии и резервистов и сказал, что опыт Украины важен для эстонцев.

Возможность российской агрессии мы видим на примере Украины и не испытываем никаких иллюзий, что они и у нас это не могут осуществить

«Хотелось бы подчеркнуть сотрудничество между армией, силовыми структурами и представителями самоуправления. Это показывает насколько в понятии широкомасштабной обороны это важно. В наш Союз обороны привлечены и являются его постоянными членами люди из разных слоев общества. У нас есть врачи, инженеры, рабочие. Страна у нас небольшая, но если посмотреть на число нашего населения и величину Союза обороны, который насчитывает сейчас 26 тысяч 131 человек, то можно увидеть, что привлечена очень большая часть населения. В общем плане мы чувствуем себя защищенными. Возможность российской агрессии мы видим на примере Украины и не испытываем никаких иллюзий, что они и у нас это не могут осуществить», – отметил генерал Кийли.

В мирной жизни бойцы территориальной обороны – обычные жители городов и поселков. Они работают на предприятиях, воспитывают детей и заняты повседневными заботами. Участие в сборах, тренировках и учениях считаются для них рабочими днями при полном сохранении заработной платы. В случае начала военных действий, когда армия идет вперед, а полиция занимается охраной правопорядка, территориальная оборона берет на себя охрану мостов, дорог, внутренних блокпостов и объектов стратегического назначения. Как говорят военные, главная задача резервистов – взять под охрану свой дом.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)