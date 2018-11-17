(Друкуємо мовою оригіналу)

В конце октября заработал сайт Партии регионов, который не работал 4 года. На сайте сообщили, что будет перезапущена и сама партия. Другой сайт, называющий себя «настоящей Партией регионов», открестился от проекта. А пока среди бывших членов этой партии – Юрием Бойко, Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным, Вадимом Новинским и Вадимом Рабиновичем – разгорается борьба за лидерство. Кто использует бренд когда-то самой популярной и многочисленной партии в Украине? И есть ли у экс-регионалов шанс вернуться во власть? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист, блогер Денис Казанский и политтехнолог Андрей Золотарев. Также на связь вышел лидер центральной инициативной группы Партии регионов Иван Миглазов.

– В отрывке заявления на видео, датированном 1 ноября, которое появилось на перезапущенном сайте Партии регионов, Иван Миглазов, лидер ценральной инициативной группы партии сказал: «Мы – рядовые члены партии регионов, которые остались верны идеологии и идеалам партии, хотим заявить про начало реиновации нашей политической силы. Четыре года мы были предоставлены сами себе, пережив нелегкий период от незаконного преследования и издевательств до равнодушия и забвения. Наши бывшие лидеры предали нас. Мы начали работать над возрождением Партии регионов. Появились в социальных сетях, возобновили работу единого официального сайта».

Денис, знаете что-либо о Миглазове? И как вообще относитесь к такой новости?

Денис Казанский: Нет, этого человека я не знаю. Отношусь равнодушно.

То, что он говорит по поводу возрождения Партии регионов, что она была в забытье, это не соответствует действительности. Она поменяла вывеску, стала «Оппозиционным блоком», кто-то пошел в другие родственные проекты, они могут называться как угодно: «Відродження», Партия мира, «За життя». Но люди ведь те же.

У них как была технология с 2004 года по разделению страны, от российских политтехнологов, так они и продолжают это делать

Они говорят о преследованиях. Да никто никого не преследует, все прекрасно себя чувствуют. Кто-то ходит по эфирам, рассказывает про «фашизм, про разгул национализма в Украине», «притеснение русскоязычного населения». У них как была технология с 2004 года по разделению страны, то что им придумали российские политтехнологи, так они и продолжают это делать.

– Как Вы относитесь к перезапуску проекта и кто за этим стоит? Есть и другой сайт партии, на котором появляются заявления, что Партия регионов к этому никакого отношения не имеет.

Денис Казанский: Я не вижу серьезного игрока, который был бы в этом заинтересован. Потому что все значимые хоть сколько-нибудь члены Партии регионов либо в других политпроектах, либо уехали из страны. Поэтому пока что мне это напоминает троллинг, шутку. Это может быть технология, технический проект.

​– Есть шансы? Бренд узнаваемый.

Денис Казанский: Есть. Все будет зависеть от кампании, кто-то на это поведется. И можно отъесть за счет этого голоса у других кандидатов.

– Нам удалось связаться с представителями «реинкарнированной» Партии регионов. Иван, имеете ли вы отношение к политической рекламе, которая появилась на улицах Киева, в частности?

Иван Миглазов: Я вряд ли имею к этому отношение. Я с самого начала этого проекта слышу столько суждений и мнений экспертов, что хотелось бы самому все до конца увидеть. Не буду раскрывать этот маленький секрет.

– Расскажите о самом проекте. Что это за рядовые члены Партии регионов? Сколько вас, когда и почему к вам пришла эта идея?

Иван Миглазов: У некоторых членов Партии регионов и депутатов Верховной Рады разных созывов возникла эта идея год-полтора. Но за целый год партийная дисциплина не позволяла этому проекту сдвинуться с места. В последнее время инициативу взял на себя я. Для этого мне пришлось объехать всю Украину.

– Какие планы?

Иван Миглазов: Мы хотим, чтобы люди выбрали своего представителя от каждого региона, которые войдут в центральную инициативную группу. Это строительство политической структуры снизу вверх.

– Есть еще один сайт Партии регионов, где заявляют, что не имеют никакого отношения к этому проекту. Что это за сайт? Как вы это прокомментируете?

Иван Миглазов: В последнее время видели противостояние между низами и верхами. При чем, между низами Партии регионов Украины и между верхами, которые никакого отношения уже к партии не имеют, это бывшие члены, коррумпированная верхушка. Но они категорически против возрождения этого проекта.

– Кто-либо из бывших известных политиков, экс-членов Партии регионов поддерживает ваш проект?

Иван Миглазов: Поддерживают. Активно включились в помощь Валерия Матюха, Владислав Лукьянов. Других, наверное, называть пока что не стоит, но их достаточное количество.

Денис Казанский: Если это действительно правда, и есть, например, Владислав Лукьянов, это персонажи, которые были в Партии регионов.

Кстати, Лукьянов пропал. Интересно, где он находится. Я помню, в последний раз он весной в Харцызске «топил» за «ДНР», выступал на митингах. Оказывается, он партию возрождает. Если это все правда.

– А вы верите, что могли собраться рядовые члены партии, которые почувствовали политическое предательство, воссоздавать политический проект?

Денис Казанский: Если там, например, Лукьянов, это не совсем рядовые члены партии. Это люди, которые играли какую-то роль.

Это могут быть «регионалы», которые остались на обочине и они хотят объединиться в одну структуру, чтобы на что-то претендовать. Думаю, для других проектов, как партия Новинского, того же Рабиновича, Бойко это не очень хорошая новость, потому что это конкуренты.

– Владимир Рабинович заявил, что не будет баллотироваться на пост президента, «человек, исповедующий иудаизм не может быть президентом Украины» в нынешних условиях. Андрей, по вашему мнению, какая реальная причина?

Андрей Золотарев: Думаю, и не ставилась такая задача, поскольку проект Вадима Рабиновича после его «развода» с Мураевым, после альянса с Медведчуком начал сдуваться. Полгода идет переток электората от Рабиновича к Мураеву, и к моменту выборов «За життя» может получится пустышкой. Когда делались ставки на этот проект, ожидали другого результата.

– Как думаете, есть ли шанс у условных экс-регионалов вернуться во власть? Скорее всего Юрий Бойко станет кандидатом от Оппозиционной платформы – «За життя»?

Вместо единого кандидата пойдет целый пакет кандидатов, претендующих на голоса юго-востока, партию за собой Бойко не уведет

​Андрей Золотарев: Вместо единого кандидата пойдет целый пакет кандидатов, претендующих на голоса юго-востока. Ведь партию за собой Бойко не уведет. Активизировавшийся Мураев, возможное участие Александра Вилкула, отнимут шансы Бойко попасть во второй тур. Но получит хороший задел на парламентские выборы, которые станут третьим туром президентских.

Денис Казанский: Я не считаю, что Партия регионов куда-то уходила. Реванш, в определенной степени, уже состоялся. Можно назвать один из примеров, тариф «Роттердам-плюс» для Рината Ахметова, который заработал уже больше 10 миллиардов гривен.

Может усугубиться: они заведут больше депутатов, станут более влиятельными, будут тормозить процессы как евроинтеграция – к сожалению, это возможно

А политический реванш в смысле, что эти товарищи пройдут в Верховную Раду и буду периодически голосовать за то, что им нужно? Так они и сейчас это получают. Они наращивают капитал, у них все хорошо. То, что это еще может усугубиться, они заведут еще больше депутатов, станут более влиятельными, будут тормозить такие процессы как евроинтеграция – к сожалению, это возможно. Но безнаказанность порождает вседозволенность.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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