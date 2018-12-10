(Друкуємо мовою оригіналу)

«Книга памяти» – это истории 860 погибших на Донбассе украинских военнослужащих из Крыма, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Запорожской областей. Над изданием работали сотрудники Национального военно-исторического музея, а профинансировало публикацию Министерство обороны. Всего издано около тысячи экземпляров книги. Это уже второй том издания – первый исследователи и волонтеры представили в 2016 году. Чтобы вручить «Книгу памяти» родным погибших военнослужащих, волонтеры привезли сборник в Запорожье, а ранее представили его на Луганщине.

​«Книга памяти» – это лишь часть историей украинских бойцов, погибших на Донбассе. В нее вошли только биографии бойцов Вооруженных сил Украины, говорит представитель Национального военно-исторического музея, волонтер поисковой миссии «Эвакуация-200» Павел Нетесов.

«Очень-очень трудно общаться с семьями и пояснять эту ситуацию. Мама подходит и спрашивает: а почему моего сына здесь нет? А за что он тогда погиб? Но мы это делаем потому, что это часть памяти», – рассказывает представитель Национального военно-исторического музея.

В книге представлены биографии бойцов из 7 регионов Украины. Запорожье – последняя область, где презентуют «Книгу памяти». Ранее ее также представили на Луганщине в Старобельске.

Среди включенных в книгу биографий – история луганчанина Тимура Юлдашева. Кадровый военный и международный чемпион по пауэрлифтингу, он один из первых собрал добровольческий батальон для защиты родного города. Погиб Юлдашев в конце августа 14-го года во время боев за Савур-Могилу. Оттуда его тело вывозили волонтеры, вспоминает Павел Нетесов.

«На это место выезжали 3 раза. Были разные свидетельства. В один из таких заездов меня не было, был сотрудник Национального исторического музея Леонид Бондарь. Собака начала рыть в одном из мест. Видно было, что там есть посадка грунта, ров, и через некоторое время нашли тела», – рассказывает волонтер.

Павел Нетесов также указывает на два фото на информационных стендах о работе поисковиков на Донбассе. На обоих флаг Украины – его нашли волонтёры, когда вывозили из-под Иловайска останки двух запорожцев, бойцов 93-й бригады Андрея Денщикова и Сергея Калинина.

«Две фотографии, видите – машина ЗИЛ, 131-й, и вот это флаг, что возле этой машины. Он уже на Генеральной ассамблее ООН побывал: когда Путин выступал, его развернули (в сентябре 2015 года во время выступления президента России Владимира Путина украинская делегация провела молчаливую акцию протеста – развернула украинский флаг, прошитый осколками снарядов; сейчас он хранится в Национальном воено-истоиическом музее – ред.). Я неожиданно для себя встретил эти две семьи. Мы стояли сейчас, разговаривали... Мы этих хлопцев забирали по частям, то есть для меня это «прапор непокоренных», эта новейшая реликвия Украины, он для меня всегда связанный с двумя фамилиями – Денщиков и Калинин, которые погибли в этой машине», – делится Павел Нетесов.

На презентацию «Книги памяти» приехали семьи погибших бойцов со всей Запорожской области. Среди них и Клавдия Ушакова из села Богатыревка Вольнянского района. Ее сын, Павел Ушаков, погиб при выходе из «Иловайского котла».

«Он служил в 93-й бригаде. На войну пошел по повестке из военкомата, сразу пошел, в апреле. 12 апреля пошел – и 29 августа погиб. Погиб подступно – их окружили. В них стреляли, машина перевернулась, и их достреливали», – рассказывает женщина.

Клавдия Ушакова планирует передать полученную «Книгу памяти» в библиотеку родного села. Поясняет свое решение: «Если мы не пали в 14-м году – то сейчас мы не падем. И у нас будет своя страна, и в этой стране должны расти люди, которые должны знать, как она досталась, чтоб ценили».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)