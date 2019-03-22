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Жена Владимира Рыбака, активиста, которого пытали и убили пророссийские боевики в 2014 году, возмутилась использованием имени ее мужа в избирательной кампании Юлии Тимошенко. Елена Рыбак написала, что запрещает политику это делать. Что заставило Елену Рыбак сделать это заявление? 18 марта Юлия Тимошенко побывала с агитационной поездкой в Славянке (Донецкая область). Политик пришла почтить память убитого боевиками Героя Украины. Там несколько человек обвинили ее в том, что Тимошенко ничем не помогла семье убитого патриота. «Ваші СБУшні штучки не пройдуть» – был ответ Тимошенко.

О том, что кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко возле здания СБУ Славянска ожидает некая провокация, журналисты знали задолго до самого скандала. В самом здании во время «русской весны» боевики пытали и убили жителя Горловки Владимира Рыбака. Он пытался сорвать со здания горсовета Горловки флаг группировки «ДНР», за что и был зверски убит. Сейчас на здании СБУ размещена табличка памяти Рыбака.

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Когда Тимошенко возложила цветы к мемориальной доске, некто Сергей, который назвал себя участником АТО, начал задавать ей вопросы.

«Ну а почему только сейчас, пять лет назад человека убили, первого в Горловке, почему только сейчас?… Вы его семье вообще не помогаете, Юлия Владимировна», – сказал Сергей.

В разговоре на повышенных тонах принял участие Александр Ярошенко – в прошлом депутат Мариупольского городского совета.

«Я лично вывозил семью из Горловки, лично селил в Киеве…», – сообщил Ярошенко.

А дальше скандал с имени убитого патриота перешел на тему помощи украинской армии. В конце-концов Юлия Тимошенко ушла со словами: «Ваші СБУшні штучки не пройдуть».

«Запрещаю называть мужа членом партии «Батькивщина»

Вдова Владимира Елена Рыбак возмутилась тем, что имя ее мужа звучит в кампании Юлии Тимошенко.

На своей странице в социальной сети она написала, что Рыбака выгнали из партии «Батькивщина» в 2013 году «за борьбу с внутрипартийной коррупцией» и, несмотря на просьбы, так и не восстановили. Также Елена Рыбак сообщает, что Тимошенко один раз выделила ей материальную помощь и ненадолго поселила в однокомнатной квартире.

Запрещаю Юлии Тимошенко и ее соратникам называть моего мужа В. Рыбака членом партии «Батькивщина»

Комментирует вдова Героя Украины и слова Ярошенко о помощи с вывозом семьи. Елена Рыбак пишет: «Выезжали мы сами, втроем: я, сын и дочь. Если бы не наш сын, меня бы еще под Изюмом пристрелил российский солдат с автоматом».

Она благодарит за помощь добровольца Сергея и всех украинцев, которые перечисляли деньги на карточку.

Елена Рыбак заявляет: «Я, вдова Героя Украины Владимира Рыбака, запрещаю Юлии Тимошенко и ее соратникам называть моего мужа В. Рыбака членом партии «Батькивщина»!!! Они не имеют морального права даже произносить его имя вслух, ибо, очевидно, Володя при этом «переворачивается» в гробу».

А вот как сама Юлия Тимошенко высказалась о визите к мемориальной доске Рыбака: «Славянск стал первым украинским городом, где «русский мир» показал всю свою уродливость и жестокость. А Владимир, наш побратим, стал одной из первых его жертв. Он защитил украинский флаг ценой собственной жизни. Был замучен террористами именно здесь», – написала кандидат.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)