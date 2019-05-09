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09 Травень 2019, Київ 21:21
Донбас.Реалії

«Бессмертный полк» по-святогорски

Крёстный ход в Святогорске

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(Друкуємо мовою оригіналу)

9 мая в Святогорске священнослужители и прихожане Свято-Успенской Святогорской лавры, которая подчиняется Московскому патриархату, провели крёстный ход и отслужили панихиду по погибшим воинам. Участники хода несли в руках таблички с фотографиями людей в военной форме. Причём некоторые пришли с фотографиями родственников, а многим эти таблички раздали на территории лавры, и не все люди знали, чей же портрет им вручили.

Анонс крёстного хода появился на сайте Свято-Успенской Святогорской лавры ещё 3 мая. Людей призывали присоединиться к крёстному ходу «в День Победы в Великой Отечественной войне».

Хода 9 травня у Святогірську
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Хода 9 травня у Святогірську

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И люди присоединились. Некоторые принесли фотографии своих родственников.

Вот что рассказала нам Елена: «Это мой папа, Литвинов Алексей Фёдорович. Он прошёл Великую Отечественную войну. Имел три ранения. И до конца дней своих остался инвалидом».

Елена с фотографией отца, участника Второй мировой войны
Елена с фотографией отца, участника Второй мировой войны

Ольга тоже принесла с собой фотографию отца: «Ветров Владимир Викторович. Прошёл всю войну до Берлина. Имеет награды: два ордена Красной звезды и медали. День Победы для меня праздник и память об отце».

Многие получили табличку из рук послушника Александра. Так назвался мужчина с охапкой портретов в руках.

Мы пообщались с ним:

– А кто эти люди на фото, скажите?
– Ну это же Герои Советского Союза.
– А это жители Святогорска или просто случайные люди? Кто они?
– Есть Святогорска, а есть… Ну, в основном Святогорска. Все жители Святогорска.

Послушник Александр раздаёт портреты
Послушник Александр раздаёт портреты

Один из таких плакатов получил Павел:

– Кто это у вас на плакате?
– (читает) Доля Дмитрий Фёдорович.
– Это родственник ваш?
– Нет.
– А почему вы держите в руках фото этого человека?
– Ну, мне выдали потому что его. Он воевал.

Похожий плакат держит в руках мальчик Глеб:

– Ты знаешь этого человека?
– Нет.
– А кто тебе плакат дал?
– Тут.

В самом крёстном ходе поучаствовали несколько сотен человек. С территории лавры они прошли к Холму Славы, где расположена братская могила. После того, как к ходу присоединились активные жители Славянска, в колонне появились украинские флаги. Во время панихиды из уст людей в рясах неоднократно звучали такие слова: «И всех победы ради потрудившихся, всех православных христиан, в братоубийственной смуте на Украине убиенных».

После панихиды священники и люди с табличками в руках вернулись на территорию лавры. Наверное, до следующего 9 мая.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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