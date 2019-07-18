Настав час визнати конфлікт на Донбасі довгостроковим – Андрусів

Повернення Росії в ПАРЄ, адаптація її економіки до санкцій, щоденний вогонь на Донбасі та загибель українських військових. Уже понад п’ять років минуло з Мінських домовленостей, але Україні досі не вдалося зупинити навіть обстріли своїх територій. Як Україні повернути окуповану частину Донбасу?

«Український інститут майбутнього» підготував для команди Володимира Зеленського нову стратегію повернення окупованої частини Донбасу. Ключове в ній – змінити ставлення до конфлікту. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Віктор Андрусів.

– Вікторе, що означає загалом змінити ставлення України до конфлікту на Донбасі? Що пропонує «Український інститут майбутнього»?

– Якщо сказати коротко, то ми пропонуємо забирати людей, а не території. Ми пропонуємо змінити фокус з намагання повернути саме територію, до того, щоб забирати людей і в прямому, й у переносному сенсі. Створювати їм можливості звідти виїжджати й починати будувати тут нове життя. Створювати умови, щоб люди відчували, що вони – громадяни нашої країни.

– Яка мета такої стратегії? Багато хто з самого початку не лишав тих територій, а багато хто й повернувся туди. Навіщо людей звідти витягати?

Ця короткостроковість непомітно для всіх перетворилася вже на п’ять років. Україна має визнати цей конфлікт довгостроковим для всіх

​– Для них це було дуже погано, не було створено умов, щоб ці люди змогли знайти себе тут. Чому не створювалися ці умови, чому не будувалося житло, не було інвестицій, тому що влада сприймала цей конфлікт як короткостроковий. Люди теж так само думали. В результаті ця короткостроковість непомітно для всіх перетворилася вже на п’ять років. Наш ключовий посил, що Україна має визнати цей конфлікт довгостроковим для всіх.

Тоді всі почнуть змінювати свою поведінку. Люди будуть розуміти, що це на роки. Діяти вже відповідно до цього визначення. Держава так само зможе почати інфраструктурну роботу. Донори – аналогічно. Вони не будуть діяти в оперативному форматі надання тимчасової допомоги щоб люди не померли. Вони будуть розглядати довгострокові проєкти.

– Вікторе, як ви пропонуєте витягати людей з ОРДЛО? Що ви пропонуєте для них зробити та за які гроші?

– Це дуже проста логіка, вона діє наступним чином. Людина переїжджає сюди, ми повинні допомогти з роботою. Вакансій зараз надзвичайно багато. Тільки за останній рік центр зайнятості декларує на 10% більше вакансій, ніж рік тому. Людині з окупованої території пропонується робоче місце, вона проходить співбесіду, укладає контракт та звертається до фонду реінтеграції. Власне, нам потрібно перейменувати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у міністерство реінтеграції. Бо його завдання – реалізовувати політику повернення цих людей і територій.

Має бути створений законодавчий фонд реінтеграції. Він буде наповнюватися спільно донорами та українським бюджетом. І цей фонд витрачається саме на політику реінтеграції. Людина, яка знайшла роботу, звертається до цього фонду – і він купує їй житло. Але їй це житло не дарує, тобто дає їй в лізинг на 30 років, наприклад.

Ми й так отримуємо багато допомоги, яку не можемо використати. Той самий МінТОТ більше грошей втратив, ніж реалізував. А така політика зрозуміла й Заходу, де зараз є багато зацікавлених інвесторів будувати бізнес на території України.

– Якщо так подумати, скільки там залишилося людей, які шукають майбутнє? Скільки людей ви намагаєтеся витягти?

– По-перше, є ще значна частина людей, які тут, але себе нормально не знайшли, вони якось перебиваються. І цю ситуацію теж треба впорядкувати. По-друге, є значна кількість людей, які виїхали до Росії на заробітки. Якщо ми даємо людям житло, то це інший вибір, він не тільки про заробітну плату.

Політика реінтеграції передбачає, що ми робимо все можливе для цих людей

Ключове – політика реінтеграції передбачає, що ми робимо все можливе для цих людей. Ми намагаємося створити для них умови, даємо людям вибір.

Ми мали реалізовувати це вже давно. Не росіяни мали створювати людям умови й роздавати паспорти, не російські виші мають забирати молодь з окупованих територій. Це все мали зробити ми.

Я взагалі виступаю прихильником позитивної дискримінації. Це коли людина приїжджає з тієї території, вона про себе розповідає, ми їй віримо. Якщо це студент, він йде вступати, нехай у нього немає атестатів, він вступає за знаннями, а якщо він вже вступив, ми починаємо йому заднім числом робити документи.

– Вікторе, а як це допоможе повернути території, якщо Україна буде витягати людей звідти?

– Ніхто не повертає просто території, і це помилка нашого конфлікту. Можна повернути територію з людьми, які там живуть. А якщо ці люди вас ненавидять, то ви ніколи їх не повернете, бо вони будуть з вами боротися. Нам треба зробити все, щоб люди перестали нас ненавидіти.

Вплив російської пропаганди на Донбасі надзвичайно переоцінений. Тому що на Донбасі комунікація не працює через медіа, а працює через вуста. Коли люди будуть перетинати ці КПВВ, вони будуть у комфортних умовах, така людина буде змінювати своє ставлення. Тож якщо ми будемо це забезпечувати, створювати максимум умов, люди захочуть жити тут.

– А що із самими територіями? Ви пропонуєте Україні оголосити конфлікт довгостроковим та заявити всьому світу та українцям, що Донбас і Крим повернуті не будуть…

– Вони будуть повернуті пізніше, коли для цього будуть створені умови.

– Які умови? До зміни влади в Російській Федерації?

– Причина, чому ми не можемо завершити конфлікт – це Путін. Росія не припиняє цей конфлікт.

– Ще у своїй статті для видання «Дзеркало тижня» ви пишете: «Логіка блокади була абсолютно неправильною. Зараз це потрібно виправити». Що маєте на увазі?

Якщо літак захопили терористи й нам треба нагодувати людей, то що такого, що поїдять терористи

​– Пропозиція проста. Ми маємо відкрити абсолютний доступ до наших ринків, товарів тощо. Приїжджайте, купляйте все, що ви хочете та скільки хочете. Але якщо ви хочете щось тут продавати, то реєструйтеся тут і продавайте. Це не стосується так званих «націоналізованих» підприємств. Якщо ми з’ясовуємо, що ви продаєте продукцію захопленого підприємства, яке має тут справжнього власника, тому ви цю ліцензію втрачаєте.

Це як аналогія з літаком. Якщо літак захопили терористи й нам треба нагодувати людей, то що такого, що поїдять терористи.

– Щодо міжнародної політики. Зараз знову після зустрічі Трампа та Путіна почали говорити про так звану «велику угоду». Вже західна коаліція починає розколюватися. Ви пропонуєте Україні зосередитися на внутрішніх проблемах, водночас на зовнішній арені Україна може програти й стати жертвою розміну.

– Особливість нашої стратегії у тому, що це те, що ми можемо робити своїми силами. Якщо ми підемо цим шляхом, то будь-які такі плани на міжнародній арені ми ламаємо. Тому що загроза «великої угоди» в тому, що за нашою спиною домовляться і будуть нас «впихувати» в ці домовленості.

А перемир’я може тривати десятками років. Це не мир.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).