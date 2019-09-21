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Каковы преимущества и риски «формулы Штайнмаера»? Зачем белорусских школьников учат обращаться с оружием? И для чего группировка «ЛНР» зазывает в Луганск молодёжь из подконтрольных Киеву территорий области? Подробнее –​ в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Широкие «миротворческие» шаги

Новая украинская власть делает широкие «миротворческие» шаги в сторону урегулирования ситуации на Донбассе. Сам факт подвижек вселяет осторожный оптимизм, однако попытка аврально решить конфликт на Донбассе чревата опасными последствиями. Об этом пишет газета «Донецкие Новости».

Как отмечает политический эксперт Александр Кочетков, все происходящее сейчас по мирному урегулированию – это попытка реализации договоренностей, достигнутых с Россией и Западом бывшим президентом Петром Порошенко. Никакого своего видения пути к миру новая власть пока не предложила. Соответственно, и достоинства, и риски – прежние.

Украина выполнит свою часть обязательств, а Россия нет. Потому что, садясь играть с шулером по его правилам, гарантированно проиграешь



К плюсам эксперт отнес шансы на прекращение обстрелов и некоторую деэскалацию происходящего. Однако, по словам Кочеткова, отсюда выплывают и риски мирного процесса по «формуле Штайнмаера».

Главный: Украина выполнит свою часть обязательств, а Россия нет. Потому что, садясь играть с шулером по его правилам, гарантированно проиграешь. Кроме этого, резко ухудшится общественно-политическая обстановка в Украине. Потому что мирный процесс с «особым статусом Донбасса» не приемлет значительная часть украинского общества. И здесь уже никак не поможет высокий электоральный рейтинг Владимира Зеленского, утверждает эксперт.

Лояльный Центризбирком

По представлению президента Владимира Зеленского Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии Украины. Эксперты предполагают, что власти Украины готовится к проведению выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом пишет сайт украинской службы «Deutsche Welle».

Исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда считает, что досрочное увольнение состава ЦИК является тестированием возможностей парламента принимать резонансные решения в отношении оккупированных территорий.

А бывший депутат от БПП Александр Черненко убежден, что следующим шагом президентской партии «Слуга народа» станет принятие закона «О референдумах». Чтобы через всеукраинский референдум можно было легитимизировать новые политические договоренности по Донбассу. Они хотят получить более лояльную и управляемую Центральную избирательную комиссию накануне местных выборов и возможных референдумов в ОРДЛО, утверждает экс-депутат.

На манеже всё те же?

То, что происходило в Крыму и в восточной части Украины еще в 2013-ом году, сейчас происходит и в Беларуси. Активное давление со стороны России нарастает, и за последние месяцы приобрело характер, близкий к «гибридной войне». К такому выводу пришла международная экспертная сеть iSANS, пишет «Белсат».

Эксперты утверждают, что система российского влияния на Беларусь координируется из одного центра. Под видом налаживания культурных связей идет создание организаций лояльных Москве. Их знакомят с опытом «Русской весны» в Украине, учат налаживать связи.

Белорусских школьников массово вывозят в Россию, где боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» – типа Алексея Мильчакова – учат их обращаться с оружием и взрывчаткой.

Кроме того, сайты СМИ разной формы собственности, пишут в одном ключе: «интеграция неизбежна, Беларусь слабая и несамостоятельная, а белорусы уже не братский народ, а такие же «русские». И по мнению экспертов организации, российское воздействие на белорусское общество будет возрастать.

Духовных скреп не желаете?

Группировка «ЛНР» зазывает в Луганск молодежь из подконтрольных Киеву районов области принять участие в физкультурном мероприятии «Наша Родина – Единый Донбасс». Об этом пишет газета «Луганщина.ua»

Как отмечает газета, основной целью мероприятия является привлечение молодежи из подконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей «для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания». Грубо говоря, заниматься они будут промыванием мозгов.

Почему в разработку взяли молодежь? Как пишет газета, такая озабоченность вождей группировки «ЛНР» вызвана тем, что большая часть молодых людей покинула оккупированную территорию Луганской области для получения высшего образования в вузах Украины и поиска нормальной работы. Поэтому группировка и начала кампанию по пополнению рядов молодежных организаций «свежей кровью» под различными предлогами, отмечает издание.

Поезд «Киев – Война»

Пять лет по маршруту «Киев–Константиновка» ходит поезд №126. В народе его прозвали «Киев – Война» из-за того, что он идёт практически до линии фронта. Об этом пишет газета «Восточный вариант».

Как пишет издание, лишь 12,5 часов разделяют мирный Киев и Константиновку – небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается фронт. Это время в поезде бок о бок проводят люди с разными характерами, социальным статусом, политическими взглядами и убеждениями. Они общаются, спорят, даже ссорятся, но говорят и едут в одном направлении.

Газета акцентирует внимание на том, что драматическая история поезда – с уникальными судьбами, болью, воспоминаниями, тайнами, надеждами таких разных его пассажиров – скоро воплотится в полнометражном документальном фильме «Поезд «Киев – Война», который снимает молодой режиссер Корней Грицюк.

Изюминкой документалки станут пассажиры поезда, которые делятся своими жизненными историями со зрителем.

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