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В Мариуполе появилось место, где ждут идей и помогут довести их до «продаваемой» формы. Центр развития «1991» начал конкурсный отбор претендентов на участие в первой городской инкубационной программе «Urban Tech». Его участником может стать любой житель города, вне зависимости от возраста, который видит, как улучшить инфраструктуру города и его сервисы.

«Urban Tech» – это программа создания «умного города». В ней примут участие 20 групп претендентов, минимум по 2 человека в каждой.

Программа направлена на развитие «Smart City», на все, что делает наш город легче, удобнее, быстрее

«Urban Tech» – это программа, которая будет направлена на развитие такой штуки, как «Smart City». Это цепочка технологий, направленная на автоматизацию различных отраслей городской жизнедеятельности, городской инфраструктуры, на все, что делает наш город с технологической точки зрения легче, удобнее, быстрее. Слоган нашей программы – «Змінюй місто з нами». Инкубационная программа – это то место, куда приходят с идеями для стартапов», – рассказывает руководитель пресс-службы «Центра развития стартапов 1991» Мария Кутнякова.

При этом для реализации идеи никуда не потребуется уезжать.

«Все как думают – у меня есть идея, мне нужно поехать в столицу, как минимум, либо в какой-то большой город, в Харьков, Одессу, к примеру, и уже там, с «большой земли» пытаться ее воплотить в жизнь. Теперь в Мариуполе созданы такие условия, что мариупольским командам или командам из близлежащих городов не нужно никуда уезжать», – говорит Мария.

Возможно, они увидят какие-то проблемы, которые мы, живя в Мариуполе, не видим. Либо, наоборот, у них будет более креативное решение

«Инкубатор» готов принимать заявки от участников из Запорожья, Бердянска и других городов. По мнению организаторов, это будет дополнительной мотивацией для стартаперов из Мариуполя.

«Это будет взгляд со стороны. Возможно, они увидят какие-то проблемы, которые мы, живя в Мариуполе, не видим. Либо, наоборот, у них будет более креативное решение. Возможно, у них в городе была проблема, там нашли решение и они готовы предложить это решение Мариуполю, только с интеграцией в наш город, так сказать, уже в мариупольской оберточке. Это было бы классно», – считает Мария Кутнякова.

«Инкубационный период» продлится 4 месяца, заниматься молодые стартаперы будут с февраля по июнь, после чего каждая идея будет иметь вполне четкие очертания, будет экономически обоснована и качественно представлена любому потребителю, будь то город или крупная компания. Особые условия для участников предполагают наличие менторов, консультантов, в том числе и международных, владельцев успешного бизнеса, экономистов, дизайнеров и пиарщиков. А государственная программа финансирования таких проектов уже есть.

Для тех, у кого есть идея, но еще нет команды, могут найти ее в инкубаторе единомышленников, как это сделал Ярослав Бурмаченко.

Людей с идеями всегда намного больше, чем возможностей их реализовать

«Я регулярно прихожу на все мероприятия в пространстве «1991». Здесь очень интересное общение, много молодежи, людей разного возраста. Всех их объединяет желание перемен. Сгенерировать идеи при условии мозгового штурма довольно не сложно. Людей с идеями всегда намного больше, чем возможностей их реализовать», – уверен Ярослав.

У организаторов «Инкубатора» вполне амбициозные цели – сделать Мариуполь ничем не хуже «Кремниевой долины».

Мы мечтаем, чтобы у нас появилась «Приазовская долина», вот как «Кремниевая долина» в Сан-Франциско

«Мы мечтаем, чтобы у нас появилась «Приазовская долина», вот как «Кремниевая долина» в Сан-Франциско – долина стартапов, так и у нас «Приазовская долина» стартапов. Это возможно, это реально. В Сан-Франциско такое происходит, в Европе такое происходит, условно, в Амстердаме каком-нибудь, но и у нас возможно. Осталось только работать», – говорит проектный директор «1991 Мариуполь» Ева Бельченко.

Отбор участников программы уже начался. Как говорят организаторы, уже есть интересные идеи, но все секреты пока не раскрывают – расскажут о них уже летом следующего года, после завершения «инкубационного периода».

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