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21 Червень 2018, Київ 16:03
Фотогалереї
Прощання з Іваном Драчем в Володимирському соборі Києва – фото
21 Червень 2018, 13:46
Сергій Нужненко
21 червня в Києві відбулося прощання з українським поетом та громадським діячем Іваном Драчем. Поминальну літургію очолив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
1
Відспівування почалося
о 10:30 у Володимирському соборі. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив поминальну літургію. Попрощатися з українським поетом
прийшли президент України Петро Порошенко
з дружиною Мариною, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти Лілія Гриневич
2
Іван Драч
помер
19 червня
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Володимирський собор заповнений людьми і квітами
4
Іван Драч був членом Спілки письменників України з 1962-го. 1989 року на першому з'їзді Народного Руху України за перебудову був обраний головою Руху абсолютною більшістю голосів
5
Український поет написав сценарії до фільмів «Криниця для спраглих» (1964), «Камінний хрест» (1968), «Іду до тебе» (1971), «Пропала грамота» (1972)
6
Як поет дебютував у 1961 році поемою-трагедією «Ніж у сонці». Протягом 1962-1988 років були опубліковані такі збірки як «Соняшник» (1962), «Протуберанці серця» (1965), «Балади буднів» (1967), «До джерел» (1972), «Корінь і крона» (1974), «Київське небо» (1976), «Шабля і хустина» (1981), «Драматичні поеми» (1982), «Теліжинці» (1985), «Чорнобильська мадонна» (1987), «Храм серця» (1988)
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Драча тричі обирали народним депутатом України. В 2001 році був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, а в 2006-му — отримав звання Герой України з врученням ордена Держави — за самовіддане служіння українському народові, втілене у поетичному слові та відстоюванні ідеалів свободи і демократії
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Коли з храму виносили труну, люди почали аплодувати
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Люди не стримували сліз
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Опівдні жалобна процесія відбуде на кладовище села Теліжинці в Київській області. Саме в цьому селі в 1936 році народився Драч
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Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем. Драч – перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006)
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