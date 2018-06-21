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21 Червень 2018, Київ 16:03
Фотогалереї

Прощання з Іваном Драчем в Володимирському соборі Києва – фото

21 червня в Києві відбулося прощання з українським поетом та громадським діячем Іваном Драчем. Поминальну літургію очолив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Відспівування почалося о 10:30 у Володимирському соборі. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив поминальну літургію. Попрощатися з українським поетом прийшли президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, прем&rsquo;єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти Лілія Гриневич&nbsp;
1 Відспівування почалося о 10:30 у Володимирському соборі. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив поминальну літургію. Попрощатися з українським поетом прийшли президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти Лілія Гриневич 
Іван Драч помер 19 червня
2 Іван Драч помер 19 червня
Володимирський собор заповнений людьми і квітами
3 Володимирський собор заповнений людьми і квітами
Іван Драч був членом Спілки письменників України з 1962-го. 1989 року на першому з&#39;їзді Народного Руху України за перебудову був обраний головою Руху абсолютною більшістю голосів
4 Іван Драч був членом Спілки письменників України з 1962-го. 1989 року на першому з'їзді Народного Руху України за перебудову був обраний головою Руху абсолютною більшістю голосів
Український поет написав сценарії до фільмів &laquo;Криниця для спраглих&raquo; (1964), &laquo;Камінний хрест&raquo; (1968), &laquo;Іду до тебе&raquo; (1971), &laquo;Пропала грамота&raquo; (1972)&nbsp;
5 Український поет написав сценарії до фільмів «Криниця для спраглих» (1964), «Камінний хрест» (1968), «Іду до тебе» (1971), «Пропала грамота» (1972) 
Як поет дебютував у 1961 році поемою-трагедією &laquo;Ніж у сонці&raquo;. Протягом 1962-1988 років були опубліковані такі збірки як &laquo;Соняшник&raquo; (1962), &laquo;Протуберанці серця&raquo; (1965), &laquo;Балади буднів&raquo; (1967), &laquo;До джерел&raquo; (1972), &laquo;Корінь і крона&raquo; (1974), &laquo;Київське небо&raquo; (1976), &laquo;Шабля і хустина&raquo; (1981), &laquo;Драматичні поеми&raquo; (1982), &laquo;Теліжинці&raquo; (1985), &laquo;Чорнобильська мадонна&raquo; (1987), &laquo;Храм серця&raquo; (1988)
6 Як поет дебютував у 1961 році поемою-трагедією «Ніж у сонці». Протягом 1962-1988 років були опубліковані такі збірки як «Соняшник» (1962), «Протуберанці серця» (1965), «Балади буднів» (1967), «До джерел» (1972), «Корінь і крона» (1974), «Київське небо» (1976), «Шабля і хустина» (1981), «Драматичні поеми» (1982), «Теліжинці» (1985), «Чорнобильська мадонна» (1987), «Храм серця» (1988)
Драча тричі обирали народним депутатом України. В 2001 році був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, а в 2006-му &mdash; отримав звання Герой України з врученням ордена Держави &mdash; за самовіддане служіння українському народові, втілене у поетичному слові та відстоюванні ідеалів свободи і демократії
7 Драча тричі обирали народним депутатом України. В 2001 році був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, а в 2006-му — отримав звання Герой України з врученням ордена Держави — за самовіддане служіння українському народові, втілене у поетичному слові та відстоюванні ідеалів свободи і демократії
Коли з храму виносили труну, люди почали аплодувати
8 Коли з храму виносили труну, люди почали аплодувати
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Люди не стримували сліз&nbsp;
10 Люди не стримували сліз 
Опівдні жалобна процесія відбуде на кладовище села Теліжинці в Київській області. Саме в цьому селі в 1936 році народився Драч
11 Опівдні жалобна процесія відбуде на кладовище села Теліжинці в Київській області. Саме в цьому селі в 1936 році народився Драч
Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем. Драч &ndash; перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006)
12 Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем. Драч – перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006)
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