Прощання з Іваном Драчем в Володимирському соборі Києва – фото

6 Як поет дебютував у 1961 році поемою-трагедією «Ніж у сонці». Протягом 1962-1988 років були опубліковані такі збірки як «Соняшник» (1962), «Протуберанці серця» (1965), «Балади буднів» (1967), «До джерел» (1972), «Корінь і крона» (1974), «Київське небо» (1976), «Шабля і хустина» (1981), «Драматичні поеми» (1982), «Теліжинці» (1985), «Чорнобильська мадонна» (1987), «Храм серця» (1988)