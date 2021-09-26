Древній Чернігів змінює обличчя: демонтують вивіски, які не відповідають дизайн-коду

В одному стилі та без яскравих кольорів. До такого загального вигляду хочуть привести всі фасади будинків на вулицях Чернігова. Для цього демонтують вивіски магазинів та різних комерційних установ, які не вписуються в колористику древнього міста. Чернігів славиться своїми пам'ятками часів України-Русі й Чернігівського князівства, а також Гетьманщини та козацького Чернігівського полку. Вперше Чернігів згадується в літописі під 907 роком в «трактаті князя Олега з греками».

Поки що прибирають занадто велику та барвисту рекламу з центру Чернігова. Потім візьмуться за спальні райони та околиці. Ідея міської ради зробити місто в одному дизайн-коді подобається не всім. Наприклад, не задоволені деякі підприємці, яким довелося спочатку демонтувати старі вивіски, а потім витратити гроші на нові. Водночас ідея звільнити фасади будинків від нав’язливої реклами має і багато прихильників.

Центр Чернігова змінився буквально за кілька днів. Сьогодні на багатьох магазинах відсутні вивіски та реклама. Якщо не знаєш, де яка крамниця розташована, – шукатимеш довго.

«Не підкажете, де тут магазин, де все дешево? – питає перехожих розгублена літня жінка. На запитання, що саме шукає, пояснює. – Я перший раз за місяць вийшла на вулицю. Батарейка в годиннику сіла, треба купити. Знаю, тут десь був магазин, де все за копійки можна придбати. Не можу знайти. Нема ніде назви ніякої!»

Потрібний пенсіонерці магазин знаходимо буквально за 10 метрів. Але на ньому – жодної вивіски чи впізнаваної реклами.

Назву з магазину зняли кілька днів тому, розповідає продавець Ірина Сєрікова. Спочатку прийшли представники «Муніципальної варти» Чернігова, попередили власників, що вивіска їхнього магазину не відповідає дизайн-коду міста, і її потрібно зняти. Часу на це дали – три дні. Якщо б не зняли самі, отримали б штраф – від 340 до 1360 гривень, пояснює продавчиня.

Через демонтаж вивіски в магазині значно поменшало покупців, скаржиться Ірина.

«Я погано ставлюсь, бо люди не бачать, що це за магазин і не можуть його знайти. Покупців і так було небагато. А тепер люди так і кажуть – ми не можемо знайти магазин, бо немає ніяких впізнаваних знаків», – розповідає Ірина Сєрікова.

Поряд з цим магазином – ще один незрозумілий об’єкт. Зовні схожий на крамницю, всередині є клієнти. Але що саме там продають – не зрозуміло. Ані над входом, ані на вікнах – жодної вивіски.

Тільки зайшовши всередину, розумієш, що тут продають різні лотереї. В невеликому приміщенні – четверо клієнтів. Заклопотана продавчиня неохоче погоджується поспілкуватися. Запевняє, у них – все добре. Демонтаж вивіски на роботу ніяк не вплинув.

«Кількість клієнтів не зменшилася. Контингент той самий. Всі знають, де ми знаходимося, приходять, як і приходили», – розповідає продавець Валентина.

Нову вивіску власники закладу вже замовили. Значно менша за попередню – вона стоїть тут же в магазині, в кутку, чекає, коли її повісять біля входу.

Аби не втрачати покупців, швидко виконали вимоги влади і в сусідньому магазині одягу та взуття.

«Раніше ми про це не знали. Нам про це зараз сказали, тому ми все зняли, що потрібно, самостійно. Робимо нову вивіску. У нас і документи, і новий паспорт є. Все у нас для цього є», – розповідає продавець магазину.

Новий паспорт обійшовся недешево, кажуть продавчині в магазині. Проте, скільки саме довелося заплатити – не зізнаються. Пояснюють: сваритися із владою – дорожче вийде!

Однотипно та без яскравих кольорів

Про новий дизайн-код міста в Чернігові говорили ще рік тому. Тоді ж ухвалили відповідну Концепцію, де чітко прописали, якою має бути реклама та вивіски магазинів у місті. В документі розписано, які кольори бажані, а які неприйнятні, якого розміру можуть бути літери та яким шрифтом краще писати назви.

Концепцію затвердили минулого року. Але, враховуючи пандемію та локдаун, в міській раді вирішили піти на поступки підприємцям. Місцевому бізнесу дали рік часу, щоб ті змінили чи демонтували вивіски своїх магазинів, які не відповідають дизайн-коду.

«Вивіски є різні, вони коштують певних коштів. І минулий рік був роком ковіду, коли не працювала низка бізнесів, у тому числі й магазини, про які буде йти мова. Тому ми дали рік, щоб люди підготувалися і не витрачали одразу значні кошти, а могли поступово їх акумулювати. Але, на жаль, сталася така ситуація, що за рік практично ніхто цим не займався», – пояснює заступник міського голови Олександр Ломако.

На початку вересня 2021 року знову заговорили про дизайн-код та демонтаж невідповідної реклами. Цього разу більш радикально. На початку вересня в міській раді назвали перші 68 магазинів, які мають терміново змінити вивіски. Всі вони розташовані в історичній частині міста.

Всіх «обраних» попередили. Але виконали вимоги мерії приблизно 10 відсотків підприємців. Решті зняти старі вивіски «допомагали» комунальники. Рахунки за виконаний демонтаж потім обіцяють надіслати власникам магазинів.

Та найбільша незручність через демонтаж вивісок та очищення фасадів – дезорієнтовані покупці. Поки на магазинах не з’являться назви, написані по-новому, людям доводиться заходити всередину приміщень, щоб зрозуміти – що ж там продається.

«Мені, в принципі, однаково, що вони там поміняють на тих фасадах. Але я не хочу витрачати час на пошук магазину», – говорить чернігівець Олександр Сидоренко.

В міській раді натомість пояснюють, що такі зміни проводять насамперед для простих мешканців, для покупців та клієнтів бізнесу. Вивіски та реклама мають бути зручними для пересічної людини – нормального розміру, приємного для очей кольору та шрифту.

Ініціатива міської ради багатьом подобається.

«Мені подобається ідея прибрати яскраві вивіски, – каже чернігівка Ірина. – Набридла оця «аляпуватість». Особливо дратує засилля червоного кольору на фасадах. І ще жовтого багато».

«Прекрасно, що знімають отой несмак, – коментує пенсіонерка Параскева. – Я через оті всі їхні реклами тільки плутаюсь. Треба простіше робити все – невелика вивіска зрозуміла і все!»

Дизайн-код один для всіх

Якими мають бути фасади будинків з усіма вивісками – чітко прописано в Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків. Цей документ, ухвалений у 2020 році, можна знайти на сайті Чернігівської міської ради.

В Концепції детально розписано, як мають бути оформлені зовнішні фасади будинків у Чернігові. Розписали та показали на схемах – як і де мають розміщуватись інформаційні банери, рекламні конструкції на кронштейнах, пласкі вивіски магазинів, різні таблички та панелі.

Розписані в Концепції не тільки розміри вивісок, а й навіть шрифти та кольори, якими вони мають бути написані.

Наприклад, не рекомендують використовувати при написанні назви магазину чи кафе більше від одного кольору. Також не рекомендується використовувати градієнтні заливки.

Найбільш бажаними вивісками є ті, «наявність яких мінімально позначається на зовнішньому вигляді фасаду».

В документі Концепції є фото, на яких показані «неприпустимі розміщення конструкцій». Якщо узагальнити, то «небажаними» є всі яскраві вивіски, які мають одразу кілька кольорів, та великі за розміром.

Підприємцям радять враховувати стилістику фасадів, а вже потім підбирати та розміщувати на ній свої вивіски та рекламу. Наприклад, забороняється розміщувати рекламні банери поверх будь-яких архітектурних і декоративних елементів будинку. Також забороняється фарбувати фасад у колір, який не відповідає кольору будинку. В документі Концепції є і приклади, як мають виглядати вивіски магазинів, ресторанів та кафе відповідно до дизайн-коду.

Коли весь Чернігів буде відповідати одному дизайн-коду, прогнозувати поки що ніхто не береться. Процес тільки почався. Повільно, але впевнено обласний центр перетворюється на сучасне місто, де гармонійно поєднуються історія та сучасність.