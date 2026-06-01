Дрифт «на всі гроші» під час війни: як на околиці Києва палять шини і «дістають погані емоції»

У Києві, попри обмеження воєнного часу, любителі автоспорту проводять нічні заїзди на спортивних автомобілях. За словами учасників, з якими поспілкувалась телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії), дрифт став для них не лише захопленням, а й способом психологічної розрядки під час війни.

Автомобілісти регулярно збираються на порожніх парковках на околицях Києва вечорами. Учасники заїздів кажуть, що за останні роки умови та склад спільноти сильно змінилися.

« Війна дуже вплинула , тому що багато хто виїхав, багато хто боїться навіть виїжджати на своїх машинах, бо можуть виїхати й не повернутися. Я це люблю, я цим живу і в будь-якому віці буду сюди приїжджати», – каже дрифтер Микола.

Через бойові дії спільнота стала меншою, а обслуговування техніки суттєво подорожчало. За вечір пілоти змінюють від чотирьох до восьми покришок.

Для Алекса ці заїзди – частина повернення до нормального життя. У травні 2025 року його звільнили з російського полону в результаті обміну. У в’язниці, а потім у полоні він провів майже десять років.

« Мене рік тому обміняли , 23 травня. Ось цей повномасштабний обмін же був, тисяча на тисячу. Я був у перший день, 280 на 280, як цивільний, не військовий. Я був [у неволі] дев'ять років і вісім місяців », – розповідає Алекс.

"Я десять лет был под плохими эмоциями. И сейчас, скорее всего, пытаюсь их достать. И у меня это получается. С малышкой [машиной]. Ну и хочу кататься больше, поменять мотор и поехать на соревнования по дрифту. Поэтому есть стремиться куда", – говорит Алекс.

Екстремальне водіння, за словами Алекса, допомагає йому справлятися з травмою та боротися з емоціями, що накопичилися за роки ізоляції. Він планує модернізувати авто, щоб узяти участь в офіційних змаганнях.

« Я десять років був під поганими емоціями. І зараз, швидше за все, намагаюся їх дістати. І у мене це виходить . З крихіткою[машиною]. Ну і хочу кататися більше, поміняти мотор і поїхати на змагання з дрифту. Тому є куди прагнути», – каже Алекс.

Обмеження, що діють у країні, та комендантська година ускладнюють проведення заїздів. Контроль із боку поліцейських та військових став суворішим, розповідає дрифтер Матвій:

« Із настанням війни все стало набагато важче , особливо просто дрифт – не зовсім легальний . І це пов'язано з паливом та запчастинами і їх подорожчанням. Також це пов'язано з посиленням заходів поліцейськими, військовими і так далі».

Але, як зізнаються учасники, зовнішній тиск і криза лише згуртували автомобільну спільноту. Взаємодопомога на майданчику стала обов'язковим правилом.

«Наші хлопці завжди їдуть на всі гроші, – каже Матвій. – Усі, кого знаємо, їдуть на всі гроші. Ніхто не шкодує ні машину, ні зусиль. Усі один одному допомагають і намагаються їхати хто як може та допомагати один одному. Я думаю, саме в цьому і полягає наш український дрифт».