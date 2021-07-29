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29 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

29 липня 1865 року народився Андрей Шептицький, предстоятель Української греко-католицької церкви у 1901-1944 роках; меценат, громадський і церковний діяч

Які події очікуються?

  • В Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил.
  • На Олімпіаді в Токіо українські спортсмени виступатимуть у фіналі змагань з плавання на 800 м серед чоловіків і академічної греблі.
  • Національний банк України введе в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського» номіналом у 5 гривень на честь повернення рідкісних диких коней до Чорнобильської зони відчуження.

Цей день в історії

  • 1865 року народився Андрей Шептицький, предстоятель Української греко-католицької церкви у 1901-1944 роках; меценат, громадський і церковний діяч.
  • 1981 року в Лондоні відбулося весілля спадкоємця британського престолу принца Чарльза і Діани Спенсер.
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