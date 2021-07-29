29 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- В Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил.
- На Олімпіаді в Токіо українські спортсмени виступатимуть у фіналі змагань з плавання на 800 м серед чоловіків і академічної греблі.
- Національний банк України введе в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського» номіналом у 5 гривень на честь повернення рідкісних диких коней до Чорнобильської зони відчуження.
Цей день в історії
- 1865 року народився Андрей Шептицький, предстоятель Української греко-католицької церкви у 1901-1944 роках; меценат, громадський і церковний діяч.
- 1981 року в Лондоні відбулося весілля спадкоємця британського престолу принца Чарльза і Діани Спенсер.
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