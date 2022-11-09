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На фронті та в бомбосховищах, в Україні і за кордоном: українці писали диктант до Дня української мови та писемності

9 листопада, в День української писемності та мови, в Україні традиційно пишуть радіодиктант національної

Цього року – у День української писемності та мови – українці вперше писали радіодиктант національної єдності в умовах широкомасштабної війни: військові – на фронті, жителі міст, які потрапили під російські обстріли – в укриттях, беженці – у нових місцях свого перебування в України чи за кордоном. У багатьох були сльози на очах, кажуть організатори радіодиктанту

  • Диктант цього року читала відома українська актриса і волонтерка Ада Роговцева.
  • Авторкою тексту, за яким писали диктант, є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик
  • Текст був присвячений рідному дому, який внаслідок війни Росії проти України втратили мільйони людей
  • До методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця Лариса Масенко
  • Диктант звучав на хвилях «Українського радіо» та «Радіо Культура», і наживо транслювався «Суспільним».

Суспільне Мовлення наголосило, що мета радіодиктанту – «об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу».

Писали про дім...і плакали

«Ну, зі мною все ясно, я тонкосльоза: дивилася, як люди в різних куточках України, в катакомбах, аудиторіях, бібліотеках, а також далеких світах інших країн пишуть Радіодиктант, і плакала весь час...

Слова таки мають велику силу
Ірина Цілик

А тепер отримую безкінечну хвилю відгуків, що ви теж в тих різних куточках рюмсали. Що ж, умилися ми слізьми, та й обіймімося нині.

Моя українська мова - один з найбільших дарунків собі самій, люблю її ніжно і палко. Любімо її разом, друзі. І пам'ятаймо, слова таки мають велику силу. З Днем української писемності й мови всіх нас!», – написала Ірина Цілик на своїй сторінці у фейсбуці.

Ірина Цілик
Ірина Цілик

Написання радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу, тому в різних місцях України і за кордоном облаштували спеціальні місця для написання диктанту.

Писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія...

Lilit Sarkisian: Почуття переповнюють, але найміцніші серед них - любов до людей та віра в перемогу

Tetyana Litvin: Доводилась однією рукою писати текст, а іншою витирати сльози.

Римма Зюбіна:

#ТвійДім «Я точно знаю - він вистоїть»

Це про нашу Країну!

Я точно знаю - ми Переможемо!

Дякую усім, хто створив це Свято!

Радіодиктант, який щороку проводиться у День української писемності та мови 9 листопада, був започаткований «Українського радіо» у 2000-му році.

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