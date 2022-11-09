На фронті та в бомбосховищах, в Україні і за кордоном: українці писали диктант до Дня української мови та писемності

Цього року – у День української писемності та мови – українці вперше писали радіодиктант національної єдності в умовах широкомасштабної війни: військові – на фронті, жителі міст, які потрапили під російські обстріли – в укриттях, беженці – у нових місцях свого перебування в України чи за кордоном. У багатьох були сльози на очах, кажуть організатори радіодиктанту

Диктант цього року читала відома українська актриса і волонтерка Ада Роговцева .

. Авторкою тексту, за яким писали диктант, є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик

Текст був присвячений рідному дому, який внаслідок війни Росії проти України втратили мільйони людей

До методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця Лариса Масенко

Диктант звучав на хвилях «Українського радіо» та «Радіо Культура», і наживо транслювався «Суспільним».

Суспільне Мовлення наголосило, що мета радіодиктанту – «об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу».

Писали про дім...і плакали

«Ну, зі мною все ясно, я тонкосльоза: дивилася, як люди в різних куточках України, в катакомбах, аудиторіях, бібліотеках, а також далеких світах інших країн пишуть Радіодиктант, і плакала весь час...

Слова таки мають велику силу

А тепер отримую безкінечну хвилю відгуків, що ви теж в тих різних куточках рюмсали. Що ж, умилися ми слізьми, та й обіймімося нині.

Моя українська мова - один з найбільших дарунків собі самій, люблю її ніжно і палко. Любімо її разом, друзі. І пам'ятаймо, слова таки мають велику силу. З Днем української писемності й мови всіх нас!», – написала Ірина Цілик на своїй сторінці у фейсбуці.

Написання радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу, тому в різних місцях України і за кордоном облаштували спеціальні місця для написання диктанту.

Писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія...

Lilit Sarkisian: Почуття переповнюють, але найміцніші серед них - любов до людей та віра в перемогу

Tetyana Litvin: Доводилась однією рукою писати текст, а іншою витирати сльози.

Римма Зюбіна:

#ТвійДім «Я точно знаю - він вистоїть»

Це про нашу Країну!

Я точно знаю - ми Переможемо!

Дякую усім, хто створив це Свято!

Радіодиктант, який щороку проводиться у День української писемності та мови 9 листопада, був започаткований «Українського радіо» у 2000-му році.