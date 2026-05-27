Україна видала дозволи на ексгумації для Польщі та почне власні пошукові роботи у червні – посол Боднар

Україна та Польща продовжать спільні пошуково-ексгумаційні роботи, нові етапи робіт заплановані вже найближчими місяцями по обидва боки кордону. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, нині польська сторона має значний запит на проведення ексгумацій в Україні. Водночас Україна невдовзі також розпочне пошукові роботи на території Польщі.

«На сьогодні ми видали дозволи і пошукові роботи відбулися у двох місцях. Найближчими місяцями відбудеться ще у двох додаткових місцях. Також на території Польщі ми отримали дозволи на проведення пошукових робіт у трьох місцях, от на червень планується перший етап. Тобто це двосторонній процес. Просто обсяг і кількість, вона звичайно з польського боку більша. Ми тут не створюємо ніякого паритету, бо в нас зараз всі ресурси йдуть на фронт, але цей процес також буде тривати», – зазначив Василь Боднар.

Історичні питання, зокрема тема Волинської трагедії, за словами Боднара, мають вплив на українсько-польські відносини. У 2024 році питання ексгумацій фактично впливало на весь спектр співпраці між країнами – «від політичного діалогу до економічної співпраці», каже дипломат.

За його словами, робота над цими питаннями, зокрема, над ексгумаціями дозволила зменшити політичну напругу навколо цієї теми.

«Коли ми почали з цим працювати і, як кажуть, «розгребли» це питання, питання зійшло з політичного порядку денного. Тобто, якщо ви займаєтесь і вирішуєте проблеми, пов’язані з пошуком, ексгумацією, похованням, вшануванням пам’яті, то воно не «фонить» і не створює проблем для інших напрямків співпраці. Як тільки ця тема переходить в якусь політичну площину або починаються диспути, то це, звичайно, вибухає на все суспільство і відбивається на всіх напрямках співпраці – від охорони здоров’я до європейської інтеграції», – додав Боднар.

Раніше Мінкультури повідомило, що українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік.

Минулого року уперше українські дослідники проводили роботи на території Польщі з пошуку останків українських жертв Другої світової війни. Пошукові роботи провели 30 вересня до 4 жовтня в селі Юречкова Підкарпатського воєводства - тоді останків воїнів УПА не виявили і мали продовжити пошук пізніше.

Також в 2025 році польська сторона на території України провела ексгумаційні роботи, зокрема, на місці колишнього села Пужники (Тернопільська область) і колишнього села Старі Збоїща (нині в межах Львова).