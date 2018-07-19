У Львові знімають короткометражний фільм до 100-річчя ЗУНР – відео

«Хроніка польового телефону» – робоча назва короткометражного художнього фільму, який цими днями знімає у Львові Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять». Сценарій фільму побудовано так, що телефон у центрі уваги – німий свідок подій 100-річного минулого: Листопадового зриву у Львові (тоді у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українські військові підрозділи зайняли головні об’єкти Львова, проголосивши Українську державу), українсько-польської війни, боїв за Львів. Це також стрічка про другу спробу воїнів УГА повернути собі Львів – це наступ «Чортківська офензива». Режисер стрічки – переселенець із Донеччини Віталій Загоруйко, а ролі виконують актори львівських театрів. Зйомки фільму відбуваються у різних місцях у Львові, прем’єру планують на 1 листопада цього року. А фінансується стрічка за гроші міського бюджету, міська влада виділила 350 тисяч гривень.