19 До 31 березня 1995 року накопичилася величезна кількість невпізнаних останків людей, убитих під час зимових бомбардувань і бойових зіткнень. Деякі були поспіхом поховані в одній могилі на кладовищі в Грозному. У Чеченській Республіці все ще залишаються масові поховання на околицях різних сіл, де були розташовані військові частини. За наказом з Москви, їх заборонено розкривати