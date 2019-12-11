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11 грудня 2019, Київ 23:06
Фотогалереї

25 років тому почалася Перша російсько-чеченська війна. Архівні фото

Війна закінчилася фактично капітуляцією Москви. Армія Росії втратила близько 15 тисяч солдатів загиблими, 2-3 тисячі осіб залишилися з інвалідністю

25 років тому, в грудні 1994 року російським урядом був підписаний указ «Про заходи щодо забезпечення законності, правопорядку і громадської безпеки на території Чеченської Республіки». Збройні сили і підрозділи МВС Росії увійшли на територію Чечні. Почалася Перша російсько-чеченська війна.

Вона закінчилася «мирним договором» в Хасав'юрті влітку 1996 року, фактично – капітуляцією Москви. Російська армія втратила близько 15 тисяч солдатів загиблими, 2-3 тисячі осіб залишилися з інвалідністю. Точні втрати чеченського народу ніколи ніким не підраховувалися. Експертами називалися дані від декількох десятків тисяч до понад сто тисяч цивільних людей.
У грудні 1994 року йшла підготовка до переговорів між російським президентом Борисом Єльциним і президентом Чеченської Республіки Ічкерії Джохаром Дудаєвим. Незважаючи на заяви Москви про те, що ніякого силового рішення не буде, навколо Грозного були вириті траншеї і зайняті позиції. 11 грудня 1994 року &nbsp;
1 У грудні 1994 року йшла підготовка до переговорів між російським президентом Борисом Єльциним і президентом Чеченської Республіки Ічкерії Джохаром Дудаєвим. Незважаючи на заяви Москви про те, що ніякого силового рішення не буде, навколо Грозного були вириті траншеї і зайняті позиції. 11 грудня 1994 року  
Російські військовослужбовці гріються біля вогнища в дагестанському Хасав&#39;юрті на кордоні з Чеченської Республікою, чекаючи наказу рушити на Грозний. 22 грудня 1994 року
2 Російські військовослужбовці гріються біля вогнища в дагестанському Хасав'юрті на кордоні з Чеченської Республікою, чекаючи наказу рушити на Грозний. 22 грудня 1994 року
Президент Росії Борис Єльцин (ліворуч) і прем&#39;єр-міністр Росії Віктор Черномирдін (праворуч) готують документи для обговорення ситуації в Чеченській Республіці на засіданні уряду в Москві. 27 грудня 1995 року
3 Президент Росії Борис Єльцин (ліворуч) і прем'єр-міністр Росії Віктор Черномирдін (праворуч) готують документи для обговорення ситуації в Чеченській Республіці на засіданні уряду в Москві. 27 грудня 1995 року
Президент Ічкерії Джохар Дудаєв проводить поспіхом організовану пресконференцію в одному з сіл республіки. Він вимагав припинити вбивства мирних громадян і почати негайні переговори між Москвою і Грозним. 11 січня 1995 року
4 Президент Ічкерії Джохар Дудаєв проводить поспіхом організовану пресконференцію в одному з сіл республіки. Він вимагав припинити вбивства мирних громадян і почати негайні переговори між Москвою і Грозним. 11 січня 1995 року
Літаки, які бомбили села і міста республіки, були найбільш руйнівною силою. У чеченських збройних підрозділів не було протиракетних установок, а аеропорт з невеликою кількістю літаків був розбомблений ще до офіційного введення російських військ. 29 грудня 1994 року
5 Літаки, які бомбили села і міста республіки, були найбільш руйнівною силою. У чеченських збройних підрозділів не було протиракетних установок, а аеропорт з невеликою кількістю літаків був розбомблений ще до офіційного введення російських військ. 29 грудня 1994 року
Цілодобово інтенсивно бомбили Грозний, президентський палац був зруйнований. Лави чеченских збройних підрозділів поповнилися новоприбулими бійцями опору. На дахах будинків засіли російські снайпери, доводиться переходити від одного зруйнованого будинку до іншого. 12 січня 1995 року
6 Цілодобово інтенсивно бомбили Грозний, президентський палац був зруйнований. Лави чеченских збройних підрозділів поповнилися новоприбулими бійцями опору. На дахах будинків засіли російські снайпери, доводиться переходити від одного зруйнованого будинку до іншого. 12 січня 1995 року
Цей чоловік старшого віку у звичайному одязі і в традиційній чеченській папасі з каракулю з одним автоматом приєднався до сил опору. 31 січня був штурм Грозного, який закінчився повним провалом армії Росії: неповороткі танки горіли на вулицях столиці Чечні. 1 січня 1995 року
7 Цей чоловік старшого віку у звичайному одязі і в традиційній чеченській папасі з каракулю з одним автоматом приєднався до сил опору. 31 січня був штурм Грозного, який закінчився повним провалом армії Росії: неповороткі танки горіли на вулицях столиці Чечні. 1 січня 1995 року
Боєць опору грає на фортепіано в центрі Грозного. Музичний інструмент, швидше за все, був підготовлений до вивозу з Чеченської Республіки. Багато будинків у перші дні війни були розграбовані федеральними військами, а потім піддані бомбардуванню або спаленню. 22 грудня 1995 року
8 Боєць опору грає на фортепіано в центрі Грозного. Музичний інструмент, швидше за все, був підготовлений до вивозу з Чеченської Республіки. Багато будинків у перші дні війни були розграбовані федеральними військами, а потім піддані бомбардуванню або спаленню. 22 грудня 1995 року
Чеченський боєць із кулеметом прямує до центру Грозного, де тривають запеклі зіткнення між російською армією та захисниками міста на чолі з командувачем Джохаром Дудаєвим. 17 січня 1995 року
9 Чеченський боєць із кулеметом прямує до центру Грозного, де тривають запеклі зіткнення між російською армією та захисниками міста на чолі з командувачем Джохаром Дудаєвим. 17 січня 1995 року
Чеченський боєць опору повертається до позицій ополчення з двома снарядами. 26 січня 1995 року
10 Чеченський боєць опору повертається до позицій ополчення з двома снарядами. 26 січня 1995 року
Російські війська продовжують інтенсивні бомбардування і ракетні обстріли Грозного. У чеченських бійців на озброєнні були тільки кулемети і гранати. Дуже багато загиблих і поранених. Два бійці виводять з центру міста на околицю пораненого товариша. 25 грудня 1994 року
11 Російські війська продовжують інтенсивні бомбардування і ракетні обстріли Грозного. У чеченських бійців на озброєнні були тільки кулемети і гранати. Дуже багато загиблих і поранених.
Два бійці виводять з центру міста на околицю пораненого товариша. 25 грудня 1994 року
Місцеві жителі на своєму особистому автотранспорті вивозять поранених бійців у безпечні місця. Чеченські бійці одягнені абияк: кілька верств сорочок і светрів, не надто теплі куртки і плетені шапки. Зброю вони підбирали на вулицях міста і приєднувались до сил опору. 12 січня 1995 року
12 Місцеві жителі на своєму особистому автотранспорті вивозять поранених бійців у безпечні місця. Чеченські бійці одягнені абияк: кілька верств сорочок і светрів, не надто теплі куртки і плетені шапки. Зброю вони підбирали на вулицях міста і приєднувались до сил опору. 12 січня 1995 року
Чеченські бійці евакуюють пораненого товариша на автотранспорті, який з готовністю надають місцеві жителі. Професійних машин швидкої допомоги не вистачає. Шпиталі, школи, заводи, пекарні розбомблені. Грозний, 24 січня 1995 року
13 Чеченські бійці евакуюють пораненого товариша на автотранспорті, який з готовністю надають місцеві жителі. Професійних машин швидкої допомоги не вистачає. Шпиталі, школи, заводи, пекарні розбомблені. Грозний, 24 січня 1995 року
Чеченська родина залишає Грозний через безперервні бомбардування і ракетні обстріли. У місті не залишилося машин і громадського транспорту. 20 січня 1995 року
14 Чеченська родина залишає Грозний через безперервні бомбардування і ракетні обстріли. У місті не залишилося машин і громадського транспорту. 20 січня 1995 року
Літнє подружжя залишає Грозний зі своїм скарбом, який помістився на санчатах. У місті немає світла, газу, води та їжі. 24 січня 1995 року
15 Літнє подружжя залишає Грозний зі своїм скарбом, який помістився на санчатах. У місті немає світла, газу, води та їжі. 24 січня 1995 року
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Ракетний обстріл &laquo;накрив&raquo; цю жінку на вулиці Грозного. Волонтери з місцевих жителів і навколишніх сіл після бомбардувань прочісують вулиці міста. Якщо встигають, то вивозять тіла до наступного бомбардування або ховають неподалік. 24 січня 1995 року
16 Ракетний обстріл «накрив» цю жінку на вулиці Грозного. Волонтери з місцевих жителів і навколишніх сіл після бомбардувань прочісують вулиці міста. Якщо встигають, то вивозять тіла до наступного бомбардування або ховають неподалік. 24 січня 1995 року
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Ракетний обстріл «накрив» цю жінку на вулиці Грозного. Волонтери з місцевих жителів і навколишніх сіл після бомбардувань прочісують вулиці міста. Якщо встигають, то вивозять тіла до наступного бомбардування або ховають неподалік. 24 січня 1995 року
Поранений в голову і праву руку під час ракетного обстрілу трирічний Ахмед потрапив до шпиталю Урус-Мартана, що за 25 кілометрів від Грозного. Офіційна статистика убитих і поранених дітей під час двох чеченських воєн відсутня. 18 січня 1995 року
17 Поранений в голову і праву руку під час ракетного обстрілу трирічний Ахмед потрапив до шпиталю Урус-Мартана, що за 25 кілометрів від Грозного. Офіційна статистика убитих і поранених дітей під час двох чеченських воєн відсутня. 18 січня 1995 року
Діти &ndash; найбільш беззахисні жертви війни. Восьмирічний хлопчик втратив ногу під час бомбардування. Шпиталь в Урус-Мартані, що за 25 кілометрів на захід від Грозного. 18 січня 1995 року
18 Діти – найбільш беззахисні жертви війни. Восьмирічний хлопчик втратив ногу під час бомбардування. Шпиталь в Урус-Мартані, що за 25 кілометрів на захід від Грозного. 18 січня 1995 року
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До 31 березня 1995 року накопичилася величезна кількість невпізнаних останків людей, убитих під час зимових бомбардувань і бойових зіткнень. Деякі були поспіхом поховані в одній могилі на кладовищі в Грозному. У Чеченській Республіці все ще залишаються масові поховання на околицях різних сіл, де були розташовані військові частини. За наказом з Москви, їх заборонено розкривати
19 До 31 березня 1995 року накопичилася величезна кількість невпізнаних останків людей, убитих під час зимових бомбардувань і бойових зіткнень. Деякі були поспіхом поховані в одній могилі на кладовищі в Грозному. У Чеченській Республіці все ще залишаються масові поховання на околицях різних сіл, де були розташовані військові частини. За наказом з Москви, їх заборонено розкривати
This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal
До 31 березня 1995 року накопичилася величезна кількість невпізнаних останків людей, убитих під час зимових бомбардувань і бойових зіткнень. Деякі були поспіхом поховані в одній могилі на кладовищі в Грозному. У Чеченській Республіці все ще залишаються масові поховання на околицях різних сіл, де були розташовані військові частини. За наказом з Москви, їх заборонено розкривати

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