Дело «Фортуны»: как будут доказывать, что девушка-ветеран – не конвоир пленных в Донецке?

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Викторию Котеленец, ветерана «Правого сектора» из Донецкой области с позывным «Фортуна», освободили из Лукьяновского СИЗО и отправили под домашний арест. Женщину подозревают в том, что она конвоировала так называемый «парад пленных» в Донецке. Защита и побратимы Виктории уже собрали доказательства, которые должны подтвердить ее невиновность. Более того, согласен дать показания одноклассник женщины-конвоира, чье фото похоже на фото Виктории.

Виктория Котеленец, ветеран ДУК «Правый сектор» с позывным «Фортуна», живет в Алексеево-Дружковке Донецкой области. У нее двое детей (младшему 1,4 года) и муж военный. Викторию арестовали прямо в здании Министерства по делам ветеранов 19 января. Как раз тогда, когда женщине должны были вручить удостоверение участника боевых действий. После ареста Викторию поместили в Лукьяновское СИЗО.

3 февраля суд отпустил «Фортуну» под домашний арест. После этого решения Виктория не сдерживала слез.

Мне стыдно, что порочат мою честь и достоинство

«Мне стыдно за то, что я попала в СИЗО, мне стыдно, что меня вот так порочат, порочат мою честь и достоинство», – сказала «Фортуна».

Следствие подозревает Викторию в участии в незаконных вооруженных формированиях и жестоком обращении с военнопленными. Обвинение основано на экспертизе фотографий «Фортуны» и женщины, которая со штыком конвоирует пленных на так называемом «параде» в Донецке 24 августа 2014 года. Также, как сообщил адвокат Виктории Виталий Цокур, у обвинения есть показания четырех свидетелей, бывших пленных российских гибридных сил, которые видели женщину-конвоира со спины.

Если вину Котеленец докажут, ей грозит 12 лет тюрьмы.

Как доказывают невиновность «Фортуны»

Проверки министерства и спецслужб

Яна Зинкевич, народный депутат, глава парламентской специальной комиссии по делам ветеранов, лично знает Викторию. «Фортуна» обратилась к ней за помощью в оформлении статуса участника боевых действий. Зинкевич говорит, что документы Котеленец проверили в Министерстве по делам ветеранов.

Претензий к Виктории не возникло. Они предоставили ей статус участника боевых действий

«Подали мы ее пакет документов, министерство (по делам ветеранов – ред.) его всесторонне рассмотрело: в том числе, в этой комиссии есть представители МВД, СБУ и других структур. Никаких претензий к Виктории не возникло. Они предоставили ей статус участника боевых действий», – сообщила Зинкевич.

Арест «Фортуны» в министерстве народный депутат называет показательным и позорным по отношению к ветеранам.

Выбрать так время для того, чтобы унизить ее достоинство, и достоинство всех ветеранов

«Следствие ведется уже и не пять, и шесть месяцев, а почти год. И при этом выбрать так время для того, чтобы унизить ее достоинство, и достоинство всех ветеранов, и достоинство всех добровольцев, – такой еще наглости не было», – убеждена Яна Зинкевич.

Кстати, Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов, заявила о готовности взять Викторию Котеленец на поруки.

До этого в интервью Радио Донбасс.Реалии «Дана», Диана Виноградова, спикер ДУК ПС также говорила, что Котеленец проверяли и служба безопасности «Правого сектора», и СБУ, и контрразведка ВСУ. И эти проверки не обнаружили причастность «Фортуны» к деятельности российских гибридных сил.

А мать Виктории, Наталья Воронцова, утверждает, что летом 2014 года ее дочь с семьей вообще была в России и имела не такую прическу, как у конвоира: у Виктории Котеленец были в то время короткие черные волосы.

Независимая экспертиза

Виталий Коломиец, адвокат «Фортуны», рассказал, что обвинение основано на портретной экспертизе МВД. Эксперты взяли две фотографии конвоира, и сравнили их с фото с личной карточки Виктории Котеленец.

Грубо нарушены методики портретной экспертизы

«Эксперт сказала, что методом визуального сопоставления это одно и то же лицо. Только один метод был использован. Это настолько примитивно, что сейчас сложно подобрать какие-то аналогии. При этом грубо нарушены даже методики той портретной экспертизы: не выбран одинаковый ракурс, все три фотографии с разным ракурсом», – высказывает мнение адвокат.

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Защита Котеленец провела альтернативную экспертизу фотографий. Использовали пять методов: визуальное сопоставление, монтаж изображения, использование масок, наложение координатных сеток, проектно-геометрический метод. Результаты экспертизы таковы: Виктория Котеленец и женщина, которая конвоировала пленных, – разные люди.

Есть десять отличных черт

«Наша экспертиза показала, что рядом с десятью общими чертами все же есть десять отличных черт. Это высота подбородка, форма скул, строение мочки уха, форма крыльев носа, высота лба, высота надпереносицы, степень нависания верхнего века, длина носа, форма основы носа, высота носогубного фильтра», – сообщил Виталий Коломиец.

Проверка нейросети

Александр Волошин, эксперт по работе с данными, сопоставил фотографии Виктории Котеленец и женщины-конвоира с помощью нейросети.

Всегда демонстрируется наибольшая похожесть с Ольгой Суховой, которая находится в Донецке

«После проверки Виктории Котеленец мы проверили все фотографии конвоира, которые нашли в интернете. Результат всегда одинаковый: по качественным, некачественным фото, в разных ракурсах, с разных сторон всегда демонстрируется наибольшая похожесть с Ольгой Суховой, которая находится в Донецке и постила много информации в поддержку оккупационной власти», – рассказал эксперт.

Сейчас Ольга Сухова закрыла доступ к своей странице в социальной сети.

До этого центр «Миротворец» также заявляв, что конвоировала пленных не Виктория Котеленец, а жительница Донецка Ольга Сухова. Сравнение их фотографий в системе распознавания лиц «NeuroIdentigraf» показало ноль процентов похожести.

Конвоира Ольгу Сухову опознал одноклассник

Информацию центра «Миротворец» Радио Донбасс.Реалии подтвердил и переселенец из Донецка Руслан. Он выехал из города в июне 2014 года. Как доказательство Руслан предоставил школьное фото с Ольгой Суховой.

Это – Ольга Сухова, моя одноклассница, уроженка Донецка

«Нет, пленных конвоирует не Виктория Котеленец. Это – Ольга Сухова, моя одноклассница, уроженка Донецка. Я учился с ней в 10-11 классах школы № 51 в 1998-1999 годах. Увидел фотографию, узнал. И, знаете, как обычно, видишь одноклассника на фотографии, и пытаешься вспомнить фамилию. А здесь увидел, – и даже вспоминать фамилию не пришлось», – делится переселенец из Донецка.

Руслан говорит, что, если понадобится, то согласен под присягой дать показания, что пленных конвоировала не Виктория Котеленец, а Ольга Сухова.

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