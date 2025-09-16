Доступність посилання

Журналісти та близькі вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе у 25-ті роковини вбивства журналіста

У Києві, Львові та інших містах пройшли пам’ятні заходи до 25-х роковин зникнення та вбивства журналіста, засновника «Української правди» Георгія Ґонґадзе.

На Контрактовій площі в Києві вшанували Ґонґадзе, інших загиблих журналістів і тих, кого Росія досі незаконно утримує у неволі. Відкрили виставку «Щоденник Георгія Ґонґадзе» із цитатами та ілюстраціями.

У Львові на площі Ринок встановили інформаційні стенди з фото, цитатами журналіста та справи про його зникнення.

Замовників убивства досі не названо.

Акція вшанування пам'яті Георгія Ґонґадзе та інших загиблих журналістів, а також тих, кого Росія досі незаконно утримує у неволі
16 вересня 2000 року, як втсановио слідство, генерал міліції Олексій Пукач разом із трьома підлеглими викрали та вбили Георгія Ґонґадзе. 2 листопада, через півтора місяця у Таращанському лісі на Київщині випадково знайшли тіло без голови. Його ідентифікували, як тіло Георгія Ґонґадзе
Через 25 років так і немає чіткої відповіді на запитання, хто саме замовив вбивство Георгія Ґонґадзе.«Організатори цього злочину не понесли покарання і навряд чи це станеться. В Україні далі продовжує залишатися змова еліт», – сказала на акції пам'яті журналістка та вдова Георгія Мирослава Ґонґадзе
Виставка «Щоденник Георгія Ґонґадзе» із цитатами журналіста на Контрактовій площі у Києві
«Нам Гія казав через свої матеріали, що треба робити все можливе заради того, щоб в Україні було жити комфортно, щоб Україна була процвітаючою країною», – каже цьогорічний лауреат премії імені Георгія Ґонґадзе Іван Любиш-Кірдей під час акції пам'яті.«Багато журналістів продовжують працювати і надихаються ідеями Ґонґадзе», – додав Іван
Учасники акції прийшли вшанувати пам'ять вбитого журналіста до місця поховання Георгія Ґонґадзе
Могила Георгія Ґонґадзе у Києві
