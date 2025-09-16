Журналісти та близькі вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе у 25-ті роковини вбивства журналіста

У Києві, Львові та інших містах пройшли пам’ятні заходи до 25-х роковин зникнення та вбивства журналіста, засновника «Української правди» Георгія Ґонґадзе.

На Контрактовій площі в Києві вшанували Ґонґадзе, інших загиблих журналістів і тих, кого Росія досі незаконно утримує у неволі. Відкрили виставку «Щоденник Георгія Ґонґадзе» із цитатами та ілюстраціями.

У Львові на площі Ринок встановили інформаційні стенди з фото, цитатами журналіста та справи про його зникнення.

Замовників убивства досі не названо.