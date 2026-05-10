«Мамо, тримайся»: історії матерів, чиї сини зникли безвісти

4 Ганна тримає фото свого сина Ігоря, в цивільному житі він був будівельником.



«8 березня минуло три роки, як зник безвісти, пішов добровольцем, рік провоював, і зник під Водяним. Він завжди говорив: «Хто, як не ми?» – розповідає жінка.



На запитання, де беруться сили, Ганна відповідає: «Мабуть, від Бога, якби не Бог, то, напевно, тої сили не було б, і нічого не було. На все Божа сила. Син, як ми останній раз розмовляли, це було 4 березня, наче прощався зі мною. Він мені сказав: «Мамо, тримайся. І щоб ти жила, як жила, і пишалася, бо я воював так, як треба. Не дай Бог, – каже, – щось зі мною буде, щоб ти не надягала чорної хустки. Червону хустку, щоб вороги не тішилися»