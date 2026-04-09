7000 пасок для українських військових освятили у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі (фоторепортаж)

7000 великодніх пасок освятив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Це щорічна традиція ПЦУ. Паски передадуть військовослужбовцям, які нині захищають Україну.

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній освячує паски для українських військових у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі 9 квітня 2026 року
1 Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній освячує паски для українських військових у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі 9 квітня 2026 року

У молитві разом з предстоятелем автокефальної Української православної церкви взяли участь капелани та військовослужбовці
Паски для українських військових
2 Паски для українських військових
Освячення пасок для українських військових – щорічна традиція ПЦУ
3 Освячення пасок для українських військових – щорічна традиція ПЦУ
«12 років у нас є добра традиція перед днем Воскресіння Христового, паски Господньої, ми передаємо цю великодню радість у вигляді пасок нашим новітнім героям-воїнам, які захищають нашу територіальну цілісність там, де точиться реальний фронт», – зазначив митрополит Епіфаній під час звернення
4 «12 років у нас є добра традиція перед днем Воскресіння Христового, паски Господньої, ми передаємо цю великодню радість у вигляді пасок нашим новітнім героям-воїнам, які захищають нашу територіальну цілісність там, де точиться реальний фронт», – зазначив митрополит Епіфаній під час звернення
Освячення великодніх пасок на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого собору у Києві
5 Освячення великодніх пасок на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого собору у Києві
«Ми всі разом з вами куємо нашу велику українську перемогу там, на передовій, а також і в тилу. Тому кожен із нас повинен пам’ятати, що ми маємо відносно мирне небо тут, в столиці, завдяки героїчному подвигу наших воїнів захисників, які там тримають наше небо України», – додав митрополит Епіфаній
6 «Ми всі разом з вами куємо нашу велику українську перемогу там, на передовій, а також і в тилу. Тому кожен із нас повинен пам’ятати, що ми маємо відносно мирне небо тут, в столиці, завдяки героїчному подвигу наших воїнів захисників, які там тримають наше небо України», – додав митрополит Епіфаній
Освячені паски передадуть військовослужбовцям, які нині захищають Україну на передовій
7 Освячені паски передадуть військовослужбовцям, які нині захищають Україну на передовій
Спільне фото військовослужбовців й капеланів із блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого собору у Києві
8 Спільне фото військовослужбовців й капеланів із блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого собору у Києві
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

