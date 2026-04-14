Релігійна громада прифронтового міста на Донеччині перейшла до ПЦУ

Релігійна організація «Релігійна православна громада «Благовірного князя Олександра Невського парафія Горлівської єпархії Української православної церкви міста Слов’янська Донецької області» змінила назву та підпорядкування.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, збори парафіян підпорядкували громаду Православній церкві України. Тепер вона має назву «Релігійна організація «Релігійна громада «Святих мучениць Віри, Надії, Любови та матери їхньої Софії міста Слов’янська Донецької области Донецько-Слов’янської єпархії Православної церкви України».

Про це свідчить інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і дані сайту YouControl.

Зміну назви та перехід до ПЦУ ухвалили збори парафіян.

«Правомірність цих зборів вивчали влада Словʼянська та Донецька обласна адміністрація. Відтак вони підтвердили юридичну правомірність і доконаність наших зборів, голосувань і рішень, – повідомив Радіо Свобода голова Парафіяльної ради Олександр Оніщенко. – Ми затвердили це рішення остаточно на загальнонаціональному рівні шляхом перереєстрації юридичної особи парафії, що добре видно у відкритих джерелах».

Митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ Сергій Горобцов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що жителі Слов’янська давно прагнули до того, аби богослужіння відбувалися українською мовою, і в храмах лунали молитви за воїнів ЗСУ та український народ.

«Неможливо захищати свою Батьківщину від російської агресії, знаючи, що поруч існують осередки, які просувають ідеологію «русского мира». Саме тому вибір громади є не лише церковним, а й глибоко моральним та громадянським кроком. Це свідчення того, що українське суспільство змінюється, міцніє у вірі, єдності та правді», – сказав митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ.

За його інформацією, парафія у Слов’янську – вже друга на Донеччині, яка перейшла в підпорядкування ПЦУ. Першою була релігійна громада у Костянтинівці у 2021 році.

Місце богослужінь релігійної громади – Собор Віри, Надії, Любові та матери їхньої Софії (Свято-Олександро-Невський кафедральний собор) – розташоване у Слов’янську в районі залізничного вокзалу. Був збудований у 1895–1897 роках.

«Наших служінь наразі там не було; це наступний етап, який чекає на повноту часу та вирішення низки технічних питань, пов’язаних із безпекою окремих парафіян та публічних заходів, зборів, служінь у місті, яке щодня обстрілюють московити», – наголосив Олександр Оніщенко.

За 2022–2025 роки на Донеччині жодна релігійна громада не перейшла до ПЦУ.