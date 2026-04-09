«Дайте час цьому процесу» – Буданов про об’єднання українських православних в одній церкві

Українська держава не втручається у внутрішні процеси в українському православ’ї, заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов 9 квітня, відповідаючи на запитання журналістів на Закарпатті.

«Україна, як і будь-яка нормальна держава, відділена від церкви. Тому дайте час цьому процесу, і все вирішиться. Поспішати тут не можна, через силу щось робити в духовному аспекті ніколи в жодній державі не приносило результату», – сказав очільник ОП.

Він також наголосив, що Українська православна церква прибрала зі своєї назви будь-яке згадування Московського патріархату, і «це факт».

Окремо Кирило Буданов підтвердив, що контролює питання бронювання священників, і це стосується всіх конфесій і релігій, представлених в Україні.

«Юридичне напрацювання рішення вже існує. Я думаю, що ми встигнемо… продовжити бронювання та внести всі необхідні зміни», – вказав Буданов.

15 грудня 2018 року в Софії Київській відбувся Об’єднавчий собор, на якому ієрархи Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частина представників Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) оголосили про створення Православної церкви України (ПЦУ) та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Наразі в Україні діють як Православна церква України, яка має статус помісної й відповідний томос від Вселенського патріарха Варфоломія з визнанням її незалежності, так і Українська православна церква, частина священників якої, особливо на окупованих територіях, зберігають орієнтацію на Москву.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році питання остаточного об'єднання всіх православних громад навколо ПЦУ стало питанням національної безпеки. Вселенський патріарх Варфоломій наголошує, що об'єднання навколо ПЦУ є єдиним можливим рішенням для церковного миру в Україні.