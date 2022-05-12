Почесний патріарх Філарет: «Бог з Давидом, а не з Голіафом», Україна переможе Росію

Важа Тавберідзе

Почесний патріарх України Філарет порівняв боротьбу проти загарбників зі значно більшої сусідньої Росії з битвою Давида проти Голіафа, передбачивши, що боротьба України зрештою завершиться її перемогою, як і Біблійна історія.

«Ми впевнені, що Україна переможе Росію, тому що Бог з Україною, а не з Росією. Бог з правдою, а не з неправдою. Бог з Давидом, а не з Голіафом. Україна – це Давид, і її перемога буде перемогою не тільки для України, але для всієї Європи та кожної мирної країни», – сказав у нещодавньому інтерв’ю Грузинській службі Радіо Свобода Філарет, один із найвищих духовних лідерів Російської православної церкви за радянських часів.

Коментар Філарета прозвучав на тлі заяв України про те, що українські військові досягли певного прогресу, поступово відштовхуючи російські війська від міста Харкова, оскільки бої тривають на сході та півдні країни. Російське вторгнення, яке триває з 24 лютого, широко засудили в усьому світі, в тому числі Генеральна асамблея ООН.

Понад 12 мільйонів людей покинули свої домівки в Україні після того, як Росія 24 лютого розпочала найбільше наземне вторгнення в Європі з часів Другої світової війни. За даними ООН станом на 5 травня, 5,7 мільйона вимушених переселенців зараз перебувають в сусідніх країнах.

93-річний Філарет також критикував патріарха Російської православної церкви Кирила, який благословив безпідставну агресію президента Володимира Путіна.

«Нехай цей образ надихає молодих воїнів, які присягають, які стають на шлях захисту вітчизни», – інтонував під час Богослужіння в московському Храмі Христа Спасителя в середині березня Кирило, вручаючи позолочену ікону генералу Віктору Золотову, який зараз очолює російське вторгнення.

75-річний Кирило розглядає вторгнення Росії як захист від декадентського Заходу. Водночас він стверджував, що «Росія ніколи ні на кого не нападала».

Кирило каже, що біле – це чорне, а чорне – біле. Росія напала на Україну, а він каже, що Росія не нападала. Це брехня

«Кирило каже, що біле – це чорне, а чорне – біле. Росія напала на Україну, а він каже, що Росія не нападала. Чи це правда? Для кожного очевидно, що це брехня. І тому патріарх Кирило став на шлях неправди, все, що він каже, – це брехня. Але ми повинні йти шляхом істини, тому що Бог з правдою. А де Бог, там і перемога», – сказав Філарет, якого Московський патріархат відлучив від церкви після того, як Філарет відділив свій Київський патріархат від Москви в 1992 році.

Філарет також заперечив нещодавні зауваження католицького папи Римського Франциска в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, зокрема, про те, що «гавкіт» НАТО на двері Росії, можливо, й призвів до вторгнення Путіна в Україну.

«Я стверджу, що НАТО не буде нападати на Росію і що Росія не повинна боятися нападу НАТО. Так само, як Україна не нападе на Росію, але Росія може атакувати не тільки Україну, а й сусідні держави. Ми бачимо доказ цього вже сьогодні. Чи є війна в Україні? Так, є. Хто її почав? Україна напала на Росію? Ні, Росія. Чи йде війна на території Росії? Ні, вона відбувається на території України. Отже, хто тоді винен? Росія – це країна-агресор, яка вторгається до своїх сусідів».

В інтерв’ю італійському щоденному виданню Франциск також застеріг Кирила від виконання ролі «вівтаря Путіна», але повідомив, що запропонував зустрітися з російським лідером в Москві, а візит до Києва наразі не розглядає.

«Я думаю, що папа хоче заспокоїти Москву, тому він вирішив, що хоче спочатку відвідати Москву, а потім Україну. Але для нас це не має великої різниці, оскільки люди все ж таки підтримують мир, і цього також прагне Україна, – сказав Філарет. – Тож ми, Ватикан і Україна, в цьому плані – на одній стороні. Вони – за мир, і ми – за мир. Це Росія – хто хоче війни».

Широкомасштабний напад Росії посилив вплив Православної церкви України, і таким чином став певним благом для неї, сказав Радіо Свобода Філарет.

У 2019 році ПЦУ була офіційно визнана Константинопольським Патріархом Варфоломієм – духовним главою 300-мільйонної всесвітньої спільноти православного християнства. Це ознаменувало історичний розрив з Українською православною церквою (Московського патріархату) – УПЦ (МП) – й поклало кінець більш ніж трьохсотлітньому російському духовному та мирському контролю над панівною вірою в Україні.

Тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що створення нової церкви «увійде в історію» як день, коли Україна «нарешті отримала свою незалежність від Росії».

Кирило, який стверджує, що Україна є «невід’ємною частиною» його духовної юрисдикції, розірвав зв’язки з Варфоломієм, Вселенським патріархом зі Стамбула, який є першим серед рівних у православному світі.

Філарет, мирське ім’я якого Михайло Денисенко, народився в 1929 році в Донецькій області на сході України. Він передбачив, що вплив пов’язаної з Москвою церкви в Україні зрештою випарується.

«У майбутньому Україна матиме одну православну церкву, українську, і церкви, які нині перебувають під контролем Московського патріархату, будуть частиною цієї церкви, яка не буде пов’язана з Російською православною церквою», – сказав Філарет.

«Таке майбутнє України має настати, воно неминуче. Чому я так впевнений у цьому? Тому що Україна стала незалежною державою, і незалежна держава повинна мати незалежну церкву... так само, як її мають Румунія, Сербія. Іншого шляху немає», – додав Філарет, який отримав новий титул «почесного патріарха», а головну посаду в новій церкві надали митрополиту Епіфанію.

УПЦ наприкінці березня повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 28 громад у дев’ятьох областях офіційно перейшли з УПЦ (МП) до незалежної Української православної церкви.

В Україні налічується близько 30 мільйонів православних вірян, які умовно розділені між УПЦ (МП) та двома іншими православними церквами, включно з незалежною ПЦУ.

Філарет висловив сподівання, що православні християни вдома та за кордоном об’єднаються за Україну.

Із 300 мільйонів православних християн у світі близько 100 мільйонів перебувають у самій Росії, а деякі з тих, хто є за кордоном, перебувають у єдності з Москвою. Проте війна погіршила ці взаємини.

Для них Грузія, Центральна Азія – це також «російські землі». Тож коли інші народи допомагають Україні, вони допомагають і собі

«Ми просимо всіх православних людей і церкви молитися Богу, щоб на Україну зійшов мир і запанувала правда, яка буде перемогою України... Вона захищає не лише себе, а й всю Європу, та інші країни, які є сусідами Росії, тому що Росія – це країна, яка протягом усієї своєї історії лише претендувала на чужі землі», – пояснив Філарет.

«Для них Грузія, Центральна Азія – це також «російські землі». Вони думають, що це все належить Росії. Тож коли інші народи допомагають Україні, вони допомагають і собі».

Написав Тоні Весоловський на основі матеріалу кореспондента Грузинської служби Радіо Свобода Важі Тавберідзе