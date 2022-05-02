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Реакція на агресію Росії проти України: у країнах Європи зносять радянські пам’ятники

Фото: Marcin Bielecki (EPA-EFE) Фото:Marcin Bielecki (EPA-EFE)

Статуї та меморіали, які прославляли СРСР та Червону армію, у кількох європейських країнах вже знесли – в одному випадку незаконно. Це реакція на масштабне вторгнення Росії до України.

У Києві демонтували скульптуру, яка символізувала «возз’єднання України та Росії», а в Латвії витягнули із землі пам’ятний камінь Червоній армії.

Наступні фотографії показують знищення радянських пам’ятників, які багато хто вважає символом історичного кремлівського гніту. Ця хвиля обурення прокотилася по всій Європі після того, як Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Скульптуру, яка символізувала «возз’єднання України та Росії», демонтували в центрі Києва 26 квітня 2022 року
Скульптуру, яка символізувала «возз’єднання України та Росії», демонтували в центрі Києва 26 квітня 2022 року

Один із проєктувальників пам’ятника, що був споруджений 1982 року, Сергій Миргородський разом із близько 100 людьми спостерігав за демонтажем. Миргородський сказав Reuters: «Росія вторглася в Україну... Чи можемо ми дружити з Росією? Як ви думаєте? Це наш найлютіший ворог. Тому пам'ятник російсько-українській дружбі більше не має сенсу».

Екскаватор витягує із землі пам’ятний камінь радянського часу в Парафії Мадлієна у Латвії, що за 60 кілометрів на схід від Риги, 26 квітня 2022 року
Екскаватор витягує із землі пам’ятний камінь радянського часу в Парафії Мадлієна у Латвії, що за 60 кілометрів на схід від Риги, 26 квітня 2022 року

На камені, зображеному вище, було вигравірувано слова «26 вересня 1944 року Радянська армія звільнила Мадлієну від німецько-фашистських загарбників».

Рада муніципалітету Огре, до якого входить Парафія Мадлієна, оголосила наприкінці квітня, що прибере п’ять пам’ятних каменів, встановлених на честь бійців Червоної армії в регіоні. Камінь Мадлієна був першим із них.

Польща. Під час знесення пам'ятника Радянській армії в місті Сєльдце, за 90 кілометрів на схід від Варшави, на тлі масштабного вторгнення Росії до України, 20 квітня 2022 року
Польща. Під час знесення пам'ятника Радянській армії в місті Сєльдце, за 90 кілометрів на схід від Варшави, на тлі масштабного вторгнення Росії до України, 20 квітня 2022 року

У 2017 році Польща ухвалила закон про заборону пам’ятників, які «символізують або пропагують» тоталітарні режими. Закон не поширюється на об’єкти, які є «виключно художніми, або які були зведені над останками загиблих воїнів».

Польща. Під час знесення пам'ятника Червоній армії в селі Гарнцарсько на тлі масштабного вторгнення Росії до України, 20 квітня 2022 року
Польща. Під час знесення пам'ятника Червоній армії в селі Гарнцарсько на тлі масштабного вторгнення Росії до України, 20 квітня 2022 року

Перед знесенням пам’ятника у селі Гарнцарсько з нього зняли табличку, яку перед цим хтось облив червоною фарбою. На табличці був напис: «Вічна слава героям, загиблим за честь і незалежність Радянської Батьківщини».

Під час Другої світової війни Червона армія вибила нацистські німецькі війська з Польщі. А от комуністичний режим, який згодом прийшов у цю країну, більшість поляків розглядає як темний період у своїй історії. Свою незалежність Польща відновила у 1989 році.

Незаконно знесений радянський пам'ятник на цвинтарі в Кошаліні, північно-західна Польща, 9 березня 2022 року
Незаконно знесений радянський пам'ятник на цвинтарі в Кошаліні, північно-західна Польща, 9 березня 2022 року

Польська поліція повідомила місцевим ЗМІ, що пам’ятник на кладовищі у Кошаліні з 1950-х років, схоже, був незаконно повалений кимось за допомогою екскаватора, який в’їхав на цвинтар пізно вночі. На меморіалі із пісковика був зображений радянський солдат, якого обіймає дівчина з голубом у руці.

23 березня у Хжовіце, що на південному заході Польщі, знесли обеліск на честь Червоної армії
23 березня у Хжовіце, що на південному заході Польщі, знесли обеліск на честь Червоної армії

Президент Інституту національної пам’яті Польщі відвідав знесення пам’ятника в Хжовіцах і заявив: «Немає місця для меморіалів і символів, публічно позначених червоною зіркою у вільній, незалежній і демократичній Польщі, ані у вільній Європі».

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