Реакція на агресію Росії проти України: у країнах Європи зносять радянські пам’ятники

Статуї та меморіали, які прославляли СРСР та Червону армію, у кількох європейських країнах вже знесли – в одному випадку незаконно. Це реакція на масштабне вторгнення Росії до України. У Києві демонтували скульптуру, яка символізувала «возз’єднання України та Росії», а в Латвії витягнули із землі пам’ятний камінь Червоній армії. Наступні фотографії показують знищення радянських пам’ятників, які багато хто вважає символом історичного кремлівського гніту. Ця хвиля обурення прокотилася по всій Європі після того, як Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Один із проєктувальників пам’ятника, що був споруджений 1982 року, Сергій Миргородський разом із близько 100 людьми спостерігав за демонтажем. Миргородський сказав Reuters: «Росія вторглася в Україну... Чи можемо ми дружити з Росією? Як ви думаєте? Це наш найлютіший ворог. Тому пам'ятник російсько-українській дружбі більше не має сенсу».

На камені, зображеному вище, було вигравірувано слова «26 вересня 1944 року Радянська армія звільнила Мадлієну від німецько-фашистських загарбників». Рада муніципалітету Огре, до якого входить Парафія Мадлієна, оголосила наприкінці квітня, що прибере п’ять пам’ятних каменів, встановлених на честь бійців Червоної армії в регіоні. Камінь Мадлієна був першим із них.

У 2017 році Польща ухвалила закон про заборону пам’ятників, які «символізують або пропагують» тоталітарні режими. Закон не поширюється на об’єкти, які є «виключно художніми, або які були зведені над останками загиблих воїнів».

Перед знесенням пам’ятника у селі Гарнцарсько з нього зняли табличку, яку перед цим хтось облив червоною фарбою. На табличці був напис: «Вічна слава героям, загиблим за честь і незалежність Радянської Батьківщини». Під час Другої світової війни Червона армія вибила нацистські німецькі війська з Польщі. А от комуністичний режим, який згодом прийшов у цю країну, більшість поляків розглядає як темний період у своїй історії. Свою незалежність Польща відновила у 1989 році.

Польська поліція повідомила місцевим ЗМІ, що пам’ятник на кладовищі у Кошаліні з 1950-х років, схоже, був незаконно повалений кимось за допомогою екскаватора, який в’їхав на цвинтар пізно вночі. На меморіалі із пісковика був зображений радянський солдат, якого обіймає дівчина з голубом у руці.