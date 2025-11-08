Місто Костянтинівка на півночі Донеччини, де до початку повномасштабної війни мешкало майже 80 тисяч людей, сьогодні майже спорожніла. Натомість кількість руїн тут постійно зростає. Російська армія підійшла впритул до міста й намагається прорвати позиції українських військових. Російські війська б’ють по місту – дронами, артилерією та авіабомбами.

Попри постійну небезпеку, в Костянтинівці досі залишаються цивільні люди – переважно літні. Вони не хочуть або не мають змоги виїхати. Готують їжу просто неба, не зважають на звуки дронів і ховаються від обстрілів у підвалах зруйнованих будинків. Місто, що колись жило мирним життям, тепер бореться за своє існування.