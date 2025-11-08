Доступність посилання

Руїни, спорожнілі вулиці та постійні атаки дронів: як живе Костянтинівка (фоторепортаж)

Місто Костянтинівка на півночі Донеччини, де до початку повномасштабної війни мешкало майже 80 тисяч людей, сьогодні майже спорожніла. Натомість кількість руїн тут постійно зростає. Російська армія підійшла впритул до міста й намагається прорвати позиції українських військових. Російські війська б’ють по місту – дронами, артилерією та авіабомбами.

Попри постійну небезпеку, в Костянтинівці досі залишаються цивільні люди – переважно літні. Вони не хочуть або не мають змоги виїхати. Готують їжу просто неба, не зважають на звуки дронів і ховаються від обстрілів у підвалах зруйнованих будинків. Місто, що колись жило мирним життям, тепер бореться за своє існування.

Дорога до Костянтинівки, в яку вкрай складно зараз заїхати через велику кількість російських дронів. Частина дороги захищена від російських FPV сіткою, але чим ближче до міста, тим сіток стає менше, і більшість з них вже розірвані чи спалені від уражень FPV, чи артилерією
Дорога до міста «встелена» розбитими автівками. Як військовими, так і цивільними. Заїхати в Костянтинівку з кожним днем все складніше, а при сонячній, ясній погоді взагалі майже нереально. Кількість FPV дронів збільшується в рази. Дощ чи мокрий сніг дає певну надію на заїзд автомобілем
В Костянтинівці на Донеччині залишаються близько п'яти тисяч людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов у розмові з «Суспільне Донбас»
Жителька Костянтинівки Світлана гріє воду на відкритому вогні біля зруйнованих будинків. На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи не страшно залишатися у місті, жінка відповідає: «Страшно, але в нас виходу немає»
Пошкоджений обстрілами будинок у Костянтинівці
За декілька хвилин підходять два чоловіки, в цей час чути віддалений звук дрона і автоматні черги, якими намагаються його збити.Запитуємо в чоловіків і Світлани, чи не бояться загинути?«Загинути можна скрізь. У мене скільки знайомих виїхали, і всі розповідають що скрізь добре, де нас немає, а так ми хоч у себе вдома. Скільки літніх виїхало і там померло, не витримали. А моїй мамі 83 роки, куди мені їхати ?» – розповідає один з чоловіків
Запитуємо в чоловіків і Світлани, чи не бояться загинути?

«Загинути можна скрізь. У мене скільки знайомих виїхали, і всі розповідають що скрізь добре, де нас немає, а так ми хоч у себе вдома. Скільки літніх виїхало і там померло, не витримали. А моїй мамі 83 роки, куди мені їхати ?» – розповідає один з чоловіків
Пресофіцер 93 бригади «Холодний Яр» Максим Бондаренко слідкує за небом, щоб у випадку появи дронів збити їх, поки журналісти спілкуються з цивільними
У місті багато покинутих домашніх тварин. Їх підгодовують місцеві, і військові
Біля одного з будинків зустрічаємо пані Ірину, вона тремтячими руками намагається підпалити сірники, щоб запалити сигарету, в неї це раз по разу не виходить…
«Буквально за короткий час розбили місто, «тварини»…в мене вже від вогнища руки не відмиваються. Це що за життя? Це жах якийсь. Це нестерпно більше», – розповіла жінка
За словами волонтерів, які вивозять людей з міста, частина людей відмовляється виїжджати, у більшості універсальна відповідь «Немає куди», є не поодинокі історії, коли волонтерам роблять заявку на евакуацію, волонтери приїжджають на адресу, а нікого немає
Вигляд на зруйновані квартали Костянтинівки
Свято-Успенська церква у Костянтинівці зруйнована російськими обстрілами
Один з районів Костянтинівки, фактично знищений російськими обстрілами
Зруйновані та вигорілі вщент багатоповерхівки у Костянтинівці
Костянтинівка – місто, де ще недавно жило чимало людей. Тепер тут дим від пожеж, попіл та зруйновані будівлі
Виїжджаємо з міста під прикриттям порваних антидронових сіток, і похмурої погоди. Російська армія від Костянтинівки на відстані менше ніж 5 кілометрів. У місті вже відбувалися сутички з російськими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ)
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

