Паралімпіада-2026: перемоги українців, бойкот та участь спортсменів РФ (фоторепортаж)

15 березня в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо завершилися зимові Паралімпійські ігри. Україна на цих змаганнях була представлена 35 спортсменами: 25 спортсменів з інвалідністю та 10 спортсменів-лідерів (гайдів). «Синьо-жовті» паралімпійці завоювали 19 нагород – 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових медалей. За кількістю нагород українці стали третіми, а в загальнокомандному заліку фінішували сьомими серед 55 країн.

Вперше з 2014 року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив російським спортсменам представляти Росію під національним прапором, а не змагатися під нейтральним.

Збірна України не брала участь у церемонії відкриття Паралімпіади у Вероні на знак протесту, до неї приєдналася низка інших країн.


6 березня в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували зимові Паралімпійські ігри.Вперше з 2014 року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив російським спортсменам виступити під прапором Росії
1 6 березня в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували зимові Паралімпійські ігри.

Вперше з 2014 року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив російським спортсменам виступити під прапором Росії
Російська делегація з національним прапором на церемонії відкриття Паралімпіади 6 березня 2026 року у Вероні. Російських спортсменів освистали
2 Російська делегація з національним прапором на церемонії відкриття Паралімпіади 6 березня 2026 року у Вероні. Російських спортсменів освистали
Прапор України на церемонії відкриття паралімпіади у Вероні без супроводу української збірної.Україна бойкотувала участь у церемонії на знак протесту, до неї приєдналися Австрія, Румунія, Велика Британія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща
3 Прапор України на церемонії відкриття паралімпіади у Вероні без супроводу української збірної.

Україна бойкотувала участь у церемонії на знак протесту, до неї приєдналися Австрія, Румунія, Велика Британія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща
Національний паралімпійський комітет України заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) й оргкомітету змагань.Щонайменше два інциденти стосувалися використання національного прапора – як самими спортсменами, так і їхніми вболівальниками
4 Національний паралімпійський комітет України заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) й оргкомітету змагань.

Щонайменше два інциденти стосувалися використання національного прапора – як самими спортсменами, так і їхніми вболівальниками
Емоції золотої призерки у біатлонному спринті зимових Паралімпійських ігор Олександри Кононової під час церемонії нагородження. Окрім золотої, спортсменка здобула одну срібну та три бронзові медалі
5 Емоції золотої призерки у біатлонному спринті зимових Паралімпійських ігор Олександри Кононової під час церемонії нагородження.

Окрім золотої, спортсменка здобула одну срібну та три бронзові медалі
Під час церемонії нагородження українську чемпіонку Олександру Кононову МПК змусили зняти сережки з написом Stop War.«Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор», – повідомили в Національному паралімпійському комітеті
6 Під час церемонії нагородження українську чемпіонку Олександру Кононову МПК змусили зняти сережки з написом Stop War.

«Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор», – повідомили в Національному паралімпійському комітеті
Паралімпійський чемпіон у спринті у класі сидячи Тарас Радь під час церемонії нагородження. Парабіатлоніст також здобув срібну та бронзову медалі
7 Паралімпійський чемпіон у спринті у класі сидячи Тарас Радь під час церемонії нагородження. Парабіатлоніст також здобув срібну та бронзову медалі
Парабіатлоніст Тарас Радь та президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.Національний паралімпійський комітет повідомив також про ситуацію навколо родини Тараса Радя, яка приїхала на змагання підтримати спортсмена. Коли рідні чемпіона спробували потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, представники МПК відібрали у них українські прапори та хусточки з українським національним орнаментом. Заявивши, що «так робиться відповідно до правил МПК»
8 Парабіатлоніст Тарас Радь та президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Національний паралімпійський комітет повідомив також про ситуацію навколо родини Тараса Радя, яка приїхала на змагання підтримати спортсмена. Коли рідні чемпіона спробували потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, представники МПК відібрали у них українські прапори та хусточки з українським національним орнаментом. Заявивши, що «так робиться відповідно до правил МПК»
Перед стартом Паралімпіади МПК заборонив збірній України використовувати на Паралімпіаді комплект парадної форми (на фото) із зображенням міжнародно визнаної території української держави, розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич в інтерв’ю агенції «Укрінформ».«Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: «Ні, ні, ні – так не піде!» Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі», – розповів Сушкевич
9 Перед стартом Паралімпіади МПК заборонив збірній України використовувати на Паралімпіаді комплект парадної форми (на фото) із зображенням міжнародно визнаної території української держави, розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич в інтерв’ю агенції «Укрінформ».

«Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: «Ні, ні, ні – так не піде!» Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі», – розповів Сушкевич
Українські спортсмени зайняли всі три сходинки п’єдесталу у спринті серед чоловіків із порушеннями зору. Золото здобув Олександр Казік, срібний призер – Ярослав Решетинський та бронзовий Анатолій Ковалевський
10 Українські спортсмени зайняли всі три сходинки п’єдесталу у спринті серед чоловіків із порушеннями зору.

Золото здобув Олександр Казік, срібний призер – Ярослав Решетинський та бронзовий Анатолій Ковалевський
Срібна призерка Ірина Буй під час церемонії нагородження. Загалом українська збірна здобула на зимовій Паралімпіаді 19 нагород: 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових. Україна посіла 7 місце у медальному заліку
11 Срібна призерка Ірина Буй під час церемонії нагородження.

Загалом українська збірна здобула на зимовій Паралімпіаді 19 нагород: 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових. Україна посіла 7 місце у медальному заліку

