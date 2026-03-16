15 березня в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо завершилися зимові Паралімпійські ігри. Україна на цих змаганнях була представлена 35 спортсменами: 25 спортсменів з інвалідністю та 10 спортсменів-лідерів (гайдів). «Синьо-жовті» паралімпійці завоювали 19 нагород – 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових медалей. За кількістю нагород українці стали третіми, а в загальнокомандному заліку фінішували сьомими серед 55 країн.

Вперше з 2014 року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив російським спортсменам представляти Росію під національним прапором, а не змагатися під нейтральним.

Збірна України не брала участь у церемонії відкриття Паралімпіади у Вероні на знак протесту, до неї приєдналася низка інших країн.



