Донбасс. Главное за день: убийство в колонии, Лукашенко придумал новые переговоры для Зеленского

Коротко о главных событиях 9 августа, которые важны для украинского востока.

Спортсмен-дзюдоист, осужденный за убийство, убит в колонии ОРДО

Об этом сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева, а затем подтвердил советник делегации по инфополитике Алексей Арестович. С ним были убиты еще двое заключенных. По данным Арестовича, сначала двое заключенных убили третьего, а затем их расстрелял конвой. Евгений Сотников – участник летних Олимпийских игр в Пекине, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира. В 2009 году был осужден за убийство. Колония, где он пребывал, осталась на оккупированной территории. Подробности тут.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 8 августа. Сегодня – 2 нарушения. Боевых потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Россия начала масштабные военные учения

Об этом сообщило Министерство обороны России. Учения пройдут на 20 полигонах, в том числе в оккупированном Крыму, на российских военных базах в Армении и сепаратистских регионах Грузии: Абхазии и Южной Осетии. Учения продлятся до 15 сентября.

Участники АТО/ООС перекрыли трассу Киев-Довжанский

Они протестуют против назначения Вадима Ляха главой военно-гражданской администрации Славянска. Участники акции обвиняют Ляха в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. Сам Вадим Лях утверждает, что «уголовного дела по этому вопросу нет. Вопрос неоднократно всплывает в острые моменты политических противостояний».

Лукашенко призвал Зеленского к переговорам с группировками «ЛДНР»

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске. Лукашенко подчеркнул, что проблема у Зеленского – «на его земле, на его территории». Лукашенко также признал, что арестованный оппозиционер Роман Протасевич не воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Он также подтвердил, что представители группировки «ЛНР» приезжали в Минск и допрашивали Протасевича.

В Покровске возобновили круглосуточную подачу воды

По данным пресс-службы городского совета, из местного бюджета выделили средства на ежемесячную оплату за услуги водоснабжения и водоотведения на 100%. В то же время задолженность в 140 млн гривен перед КП «Компания «Вода Донбасса» остается.

И еще в регионе

Около 200 тонн соломы сгорело на одном из сельских хозяйств Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба районного отдела полиции. По данным ведомства, причина пожара – поджог. Солома принадлежат одному из местных предприятий. Сумму ущерба устанавливают.

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