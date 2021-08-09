«Они готовили переворот». Кто спасет Славянск от российского реванша

В Славянске Донецкой области не прекращаются протесты: в понедельник там жгли шины, а в предыдущий четверг у мэрии объявил голодовку местный житель, ветеран войны. Этих людей возмутило назначение, которое власть считает спасением города от пророссийских сил. Активисты настаивают: назначенный сам – пророссийский.

Кратко объясняем, что происходит, и приводим аргументы всех сторон.

Что это за назначение?

Местного политика и еще недавно мэра города Вадима Ляха 5 августа назначили главой военно-гражданской администрации. Это не выборная должность: город должен возглавить военный, и для того, чтобы им стать, Лях месяцем раньше подписал контракт с ВСУ. Славянск – самый крупный город, которым теперь руководит военно-гражданская администрация. Горсовет там президент распустил в мае из-за бездеятельности: ОПЗЖ и две фракции-союзницы блокировали работу местного самоуправления.

Вадим Лях, выдвиженец «Оппоблока», в 2020-м выиграл выборы у представителя ОПЗЖ Павла Придворова и у бывшего мэра Нели Штепы, которую обвиняют в пособничестве российским гибридным силам в 2014-м (идет следствие). Самого Ляха тоже в подобном обвиняют – только уголовных дел против него нет, а сам политик после деоккупации города работает под украинским флагом и декларирует проукраинскую позицию. До войны он был депутатом от Партии регионов.

Солдаты 54-й бригады ВСУ, в которой послужил Лях, чтобы стать главой ВГА, возмутились, что их побратимом стал подозреваемый в сотрудничестве с группировкой «ДНР» и человек, который в 2014-м жал руку самопровозглашенному «мэру». Еще говорят, что они и не видели Вадима Ляха во время службы ни на полигоне Широкий Лан, ни в части в Бахмуте.

Денис Бигунов, аналитик общественной организации «Сильні громади», считает Ляха консенсусом в условиях Славянска:

– Думаю, у Ляха не было конкурентов с точки зрения президентской вертикали и областной администрации. Есть определенный консенсус: Лях имеет влияние на местную среду, на выборах он набрал почти столько же, сколько кандидат ОПЗЖ Павел Придворов, и в то же время, Лях полностью лоялен президентской вертикали. То есть его назначение вкладывается в логику президента: ни вашим, ни нашим. Лях – достаточно независимая фигура в Славянске, он имеет собственный рейтинг. Рано или поздно будут выборы, и кто готов быть лояльным к государству Украина и президентской вертикали, и у кого есть шансы? Очевидно, потому был сделан выбор в пользу Ляха.

Фридон Векуа, ветеран войны, бывший замглавы военно-гражданской администрации Авдеевки, голодает против назначения Ляха и считает сепаратизм в Славянске ненаказанным:

–(О голодовке) Чувствую себя «по возрасту». Выхода другого мы не видим. Бигунов подталкивает к мысли, что нам нужно смириться с сепаратистами, смириться с предателями, смириться с теми, кто привел «русскую весну» в Украину, с теми, из-за которых гибли и гибнут наши побратимы. Это невыгодно народу Украины. Между частями Партии регионов, которая разделилась, возникли финансовые противоречия, – каждый хотел вытащить жирный кусок из бюджета города – вот мы о чем говорим. Нам нужно сдаться? Цель голодовки – отстранение всех сепаратистов, которые находятся при власти. Правоохранительные органы не продвигают дела в суды.

Ольга Алтунина, бывший депутат Славянского городского совета от «Слуги народа», была оппонентом Ляха на выборах мэра, но считает реванш ОПЗЖ более опасным:

– Это вопрос не о Ляхе, а о городе. Город был загнан в тупик: бюджет не принят, программа соц-экономразвития тоже. Пророссийские силы делали все, чтобы, проиграв выборы, возглавить этот город, чтобы все ключевые позиции в городе были заняты представителями ОПЗЖ, вместе с «Партией мира и развития» (партия Нели Штепы – ред.) и «Нашим краем». Они планировали назначить своих замов, секретаря, чтобы снять потом городского голову – готовили переворот, чтобы «взять город». Вадим Лях был моим оппонентом, мне может нравится или не нравиться этот выбор, но он был избран легитимным мэром – а манипуляции, которые применяют эти партии, незаконны и неправильны по отношению к горожанам. Введение ВГА было единственно правильным решением, хотя местное самоуправление от этого пострадало, а я сторонник местного самоуправления. Чем быстрее состоятся выборы – тем лучше.

Михаил, ветеран 54 ОМБР, участвует в протестах, считает унизительным зачисление мэра в легендарную бригаду:

– Он сейчас на военной службе в моей бригаде, где я стал инвалидом войны, где погиб герой Украины Вася Слипак. Душа болит, боль, обида. Так как у меня погиб двоюродный брат, он служил в 3-м Кировоградском полку спецназа, перед памятью погибших – я этого не понимаю.

Лариса Костенко, переселенка из Дебальцево, участвует в протестах:

– Мы не хотим, чтобы были во власти «сепары» и те, кто встречал «русский мир». Мы хотим Украину видеть, а не «сепаров» и предателей.

Павел Кириленко, глава администрации Донецкой области, назначил Ляха главой ВГА, чтобы не сдать город пророссийским:

– Никогда не позволю, чтобы Славянск был сдан пророссийским силам. На меня за Ляха вылито много грязи. Я очень хорошо анализировал ситуацию: за него на выборах отдали большинство голосов. Если его поставить на ровные «рельсы» и понимать, какую работу над ошибками проводить, может ли он выровнять ситуацию? Такой был аргумент. Все это направлено исключительно на проукраинскую позицию, чтобы не отдавать пророссийским силам Славянск.

Вадим Лях, бывший мэр, приступил к работе главой военно-гражданской администрации Славянска, считает обвинения необоснованными:

– Нет уголовного дела, идут следственные действия, опросы как свидетелей, всех депутатов, всех жителей, которые так или иначе заходили в это здание в то время (апрель 2014 года – ред.) Неоднократно это все всплывает в такие острые моменты политических противостояний – ни больше, ни меньше. Поэтому к этому я уже привык. Противостояние и коллапс, которые привели к созданию ВЦА, – это то, что не был принят бюджет. Буду в первые минуты заниматься этим вопросом. Запущу процедуру принятия бюджета, а параллельно – дороги, мост, выплата зарплат, отопительный сезон, образование. Здесь работы хватает, и я ее знаю.

Подробнее о том, почему Вадима Ляха обвиняют за события 2014-го, и как он объясняет свои действия тогда:

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