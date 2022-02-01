Донбасс. Главное за день: Украина планирует новый военный альянс, в макеевской колонии не оказывают медпомощь

Коротко о главных событиях 1 февраля, которые важны для украинского востока

Украина планирует создать новый «малый альянс» с Польшей и Великобританией

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев инициировал новый формат трехстороннего сотрудничества в октябре 2021 года. «Суть в том, что Украина не может ждать безопасности в будущем, когда станет членом ЕС и НАТО. Безопасность нужна уже сегодня», – сказал Дмитрий Кулеба. Он уточнил что, формат сотрудничества с Польшей и Великобританией обусловлен не географией, а «общими принципами».

Украина на заседании совбеза ООН 17 февраля представит факты невыполнения Россией обязательств по «Минску» – Николенко

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Так он прокомментировал состоявшееся 31 января заседание Совета безопасности ООН. По его словам, Украина рассматривает выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только как неуважение к обсуждаемому вопросу, но и как попытку подорвать авторитет Совета безопасности. Напомним, на заседании Совбеза ООН 31 января страны обсудили возникшие перед Украиной угрозы в связи с концентрацией российских войск вдоль украинских границ. Со своей стороны, Россия предложила провести заседание Совбеза ООН, посвященное комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений, 17 февраля.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 2 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 31 января. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Светлодарска и Песок. Ранен мирный житель. Сегодня на Донбассе – тихо. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка.

В Макеевской колонии №32 не оказывают медпомощь пленным и включают электричество на два часа в сутки – омбудсман

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, большинство заключенных из-за проблем со здоровьем нуждаются в диетическом и почасовом питании. Но из-за отсутствия электроэнергии они не могут приготовить себе еду. Группировка также запрещает родственникам заключенных передавать им фонари и свечи. По информации Денисовой, среди пленников, содержащихся в этой колонии, есть 28 мирных жителей.

Горняки шахты «Алмазная» требуют выплаты долгов по зарплате

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, 39 горняков шахты сегодня остались под землей в знак протеста, но потом поднялись на поверхность. Трудовой коллектив принял решение продолжать акцию, не спускаясь в шахту. По состоянию на конец января официальная зарплатная задолженность перед работниками предприятия «Добропольеуголь» составила 50 млн гривен.

COVID-19 в регионе

30 786 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1167 человек заболели ковидом, 12 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 756 новых случаев заражений. 5 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 209 человек заболели ковидом. За последние три дня умерли 14 человек от осложнений болезни. В ОРДО 1138 заболевших и 13 умерших.

В ОРЛО возобновили «комендантский час», в ОРДО продлили его отмену на выходных

Группировка «ДНР» продлила отмену «комендантского часа» на выходных до конца 2022 года. Об этом говорится в «указе» главы формирования Дениса Пушилина, передают информационные ресурсы группировки. «Комендантский час» в ОРДО не действует с 23:00 пятницы и по 5:00 понедельника. Группировка «ЛНР» возобновила действие «комендантского часа» в подконтрольных ей районах Луганщины. Соответствующий «указ» подписал глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Напомним с 1 октября 2021 года до 1 февраля 2022 года действие комендантского часа в ОРЛО было приостановлено.

В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он напомнил, что регистрация на основную сессию ВНО-2022 продлится до 9 марта. Основная сессия тестирования пройдет с 23 мая по 17 июня. По словам министра, у каждого зарегистрированного участника есть право за счет средств госбюджета пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В общей сложности ВНО будет проходить по 13 учебным предметам.

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