Донбасс. Главное за день: пересечение «Станицы» упростили, «Палыча» задержали на 60 суток

Коротко о главных событиях 10 ноября, которые важны для украинского востока

Группировка «ЛНР» сняла ограничения на выезд через «Станицу Луганскую» с 11 ноября

Теперь КПВВ снова можно пересечь без спецразрешения – но лишь раз в месяц. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По этим данным, выехать из ОРЛО на подконтрольную Киеву территорию Луганщины, можно не чаще одного раза в месяц независимо от оснований для такого выезда. Подробнее – здесь.

Суд в Мариуполе задержал главу «Изоляции» «Палыча» на 60 суток без заставы

Дениса Куликовского полиция арестовала накануне в Киеве. Подозреваемый заявил журналистам, что признает вину и сожалеет о содеянном. Служба безопасности подозревает его в организации и участии в убийствах и пытках заключенных граждан Украины в Донецке, торговле людьми, нарушении законов войны и создании террористической организации. Подробности – здесь.

Ситуация на фронте

Два раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 9 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Опытного и Новоалександровки. Сегодня – 3 нарушения в районе Причепиловки, Катериновки и Широкино. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районе села Спартак.

COVID-19 в регионе

23 283 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1210 человек заболели ковидом, 84 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 606 человек заболели, 37 – умерли. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 187 человек заболели, 33 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1149 заболевших и 96 умерших.

«Красный крест» передал кислородные концентраторы Селидовской больнице

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Медучреждение получило 10 кислородных концентраторов объемом 10 литров. Они предназначены для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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