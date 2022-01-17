Донбасс. Главное за день: водопровод Горловка-Торецк в строю, главы МИД Франции и Германии посетят линию фронта

Коротко о главных событиях 17 января, которые важны для украинского востока

Ремонтные водопровода «Горловка-Торецк» завершен

Фильтровальная станция вновь работает. Водоснабжение в Торецке постепенно восстанавливается. Об этом сообщает местная военно-гражданская администрация. Напомним, большая часть Торецка три недели находилась без централизованного водоснабжения из-за прорыва на водопроводе «Горловка-Торецк» в «серой зоне».

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за сутки 16 января. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрел зафиксировали в районе Катериновки. Один украинский военный получил ранения. Сегодня на Донбассе – тихо. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Веденского и Молодежного.

Министры иностранных дел Германии и Франции посетят линию соприкосновения на Донбассе

Об этом представительница МИДа Германии Анналена Бербок сообщила на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве. Бербок сообщила, что общалась с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ и получила информацию о гуманитарной ситуации на Донбассе, которая «более чем угнетающая». Немецкий министр пообещала, что вместе с французским коллегой они «сделают все, чтобы перезапустить Нормандский формат».

Заложница Ольга Мозолевская имеет серьезные проблемы со здоровьем после пыток

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что сейчас Мозолевская находится в СИЗО-5 Донецка, где ей не оказывают никакую медпомощь. К тому же женщина лишена какой-либо связи с родными. Денисова обратилась с призывом к Красному Кресту с просьбой посетить Мозолевскую и содействовать ее немедленной госпитализации.

COVID-19 в регионе

5 072 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 52 человека заболели ковидом, 6 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 4 новых случая заражений. 1 – летальный. В отдельных районах Луганской и Донецкой областей о новых случаях заболевания не сообщали.

Мобильные подразделения Ощадбанка возобновили работу вблизи линии разграничения

Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Пункты работают с 9 до 15 часов. Кроме того, с понедельника по пятницу на КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое» на постоянной основе работают стационарные отделения «Ощадбанка». Мобильные подразделения на прошлой неделе находились на капитальном ремонте, а до этого не работали из-за новогодних и рождественских праздников.

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