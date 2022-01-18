Донбасс. Главное за день: Россия вывозит семьи дипломатов, Блинкен едет в Украину

Коротко о главных событиях 18 января, которые важны для украинского востока

Россия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины – NYT

Об этом американская газета сообщила со ссылкой на украинских и американских чиновников. В частности, высокопоставленный сотрудник СБУ заявил, что 18 человек, преимущественно дети и супруги российских дипломатов, покинули Украину 5 января. Еще около 30 человек уехали из посольства России в Киеве и консульства во Львове в последующие дни. В МИД России в коментарии «Интерфаксу» заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме. МИД Украины неизвестно о выезде из страны российских дипломатов, сообщил спикер ведомства Олег Николенко в комментарии Радио Свобода.

Алексей Арестович уволился с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу

Об этом он заявил в комментарии «4 каналу». Арестович сообщил, что уже со следующего заседания ТКГ не будет участвовать в работе делегации. По его словам, он уволился по собственному желанию, решение связано с личными причинами.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за сутки 17 января. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрел зафиксировали в районе Песок. Сегодня на Донбассе – тихо. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Верхнеторецкого и Октября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет с визитом в Украину

Информацию об этом подтвердили в Государственном департаменте США 18 января. По сообщению, 19 января в Киеве Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Визит будет проходить на фоне обострения напряженности между Западом и Россией из-за наращивания Москвой около ста тысяч военных на границе с Украиной и возможной подготовки к новому вторжению.

Омбудсман Людмила Денисова требует срочно освободить Виктора Уткина

Его удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32 на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донетчины. По словам Денисовой, мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленном лечении. Уткина задержали на КПВВ «Еленовка» в мае 2018 года. По информации омбудсмана, в тюрьме так называемого «МГБ ДНР» он подвергся пыткам. В марте 2020 года «суд ДНР» приговорил Уткина к 13 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Денисова обратилась к руководству Красного креста в Украине с просьбой срочно посетить Виктора Уткина и содействовать его немедленной госпитализации.

Миссия ОБСЕ пока не нашла подтверждений утечки химикатов в Горловке

Об этом говорится в отчете миссии. В ОБСЕ заверили, что продолжат уточнять информацию о возможной утечке. Напомним, украинская разведка 15 января сообщила об утечке химических веществ на заводе «Стирол» в Горловке, которая находится на территории, контролируемой группировкой «ДНР». В разведке полагают, что Россия может использовать этот факт для обвинения Украины в химатаке и в качестве повода для масштабной агрессии.

COVID-19 в регионе

8 558 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 365 человек заболели ковидом, 9 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 207 новых случаев заражений. 8 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 61 человек заболел ковидом. За последние 3 дня умерли от осложнений 11 заболевших. В ОРДО 289 заболевших и 8 умерших.

Пункт вакцинации против Covid-19 заработал на КПВВ «Станица Луганская»

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Пункт работает: в будние дни с 08:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 08:00 до 13:00. Вакцинироваться можно препаратами CoronoVac, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.



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