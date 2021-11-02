Донбасс. Главное за день: Зеленский ввел новые санкции против РФ, в Славянске сократили подачу воды

Коротко о главных событиях 2 ноября, которые важны для украинского востока

Politico опубликовало новые спутниковые фотографии российских войск на границе с Украиной

Новые изображения показывают скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода сказал, что ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась.

Ситуация на фронте

Одинадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 1 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Новолуганского, Авдеевки, Светлодарска, Водяного, на Приазовье. Сегодня – 2 нарушения в районе Павлополя и Новозвановки. Один украинский военный погиб. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районах Доломитного, Новой Марьевки и Веселого.

Владимир Зеленский ввел новые санкции против России

В часности, против причастных к проведению российских выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму. Указы опубликованы на сайте главы государства. Всего санкции ввели в отношении 141 физического лица и 49 юридических. Санкции предусматривают блокировку активов в Украине и запрет на въезд сроком на три года. Российская сторона это, на момент публикации, не комментировала.

300 млн гривен направили на зарплаты горнякам в Донецкой области

Об этом сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации Артем Литвинов. Он отметил, что этих средств не хватит погасить существующую задолженность. На сегодняшний день задолженность перед шахтерами – составляет 1 млрд 76 млн гривен, из которых 756 млн – за 2021 год.

Больницы Краматорска для пациентов с COVID-19 заполнены почти на 100%

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. По его словам, также занята половина аппаратов искусственной вентиляции легких, имеющихся в городе. По словам начальника горздравотдела Андрея Петриченко, дополнительные 30 коек для больных с COVID-19 в Краматорске развернули на базе детской больницы.

COVID-19 в регионе

19 455 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 741 человек заболел ковидом, 23 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 431 человек заболел, 28 – умерло. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 28 человек умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1837 заболевших и 101 умерший.

В Славянске сократили подачу воды в город

Об этом сообщает КП «Славгорводоканал». Предприятие просит жителей погасить задолженность за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

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