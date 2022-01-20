Донбасс. Главное за день: в Украине почтили память «киборгов», Байден высказался о войне

Коротко о главных событиях 20 января, которые важны для украинского востока

Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России «катастрофой» – Байден

В стаком случае российский президент Путин подвергнется санкциям со стороны Запада, «которых он до сих пор не видел». Об этом на пресс-конференции заявил президент США Джозеф Байден. Американский президент считает, что Владимир Путин, скорее всего, примет решение об операции против Украины. При этом президент США сказал, что не верит, что Путин хочет широкомасштабного военного конфликта. В Кремле заявили, что в случае введения таких санкций в Украине «может начаться гражданская война».

В Украине почтили память военных, которые защищали Донецкий аэропорт

Напомним, 20 января 2015 года незаконные вооруженные формирования, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военное руководство приняло решение отвести украинских военных, и 22 января последние уцелевшие бойцы покинули разрушенный терминал. В общей сложности, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 военных. Оборона аэропорта, продолжалась 242 дня. За свою стойкость военнослужащие и добровольцы получили прозвище «киборги».

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 20 января. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Опытного, Катериновки, Золотого-4. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

Омбудсман требует освободить несовершеннолетнего Богдана Ковальчука

Его задержало так называемое «МГБ ДНР» в Ясиноватой в возрасте 17 лет вместе с пятью несовершеннолетними друзьями в 2016 году. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Ковальчук испытал пытки и нуждается в медицинской помощи. Он отбывает срок незаконного заключения в Торезской колонии № 28. По информации омбудсмана, уже долгое время родные не могут связаться с Богданом.

COVID-19 в регионе

18 479 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 556 человек заболели ковидом, 5 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 237 новых случаев заражений. 2 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 42 человека заболели ковидом. Шестеро умерли от осложнений болезни. В ОРДО 243 заболевших и 28 умерших.

На Донетчине без воды Дружковка, Константиновка, а также 15 поселков

Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». Также сокращена подача воды в Краматорск и Славянск. Водоснабжение сокращено в связи с ремонтными работами на Втором Донецком водопроводе.

В Авдеевке спустя 7 лет возобновил работу городской суд

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации. Рассмотрения производств, подсудных этому суду начнется с 11 февраля. Ранее функцию судебной власти в Авдеевке исполнял Селидовский городской суд. Все производства, которые поступили в этот суд до 10 февраля, останутся на его рассмотрении.

Донетчина и Закарпатье провели акцию ко дню Соборности Украины

Творческая акция, посвященная Дню Соборности, прошла одновременно в Донецкой и Закарпатской областях, – сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Возле здания ОДА в Краматорске народная фольклорная группа «Куринец» исполнила композицию «Молитва за Украину». Одновременно эту композицию исполнил и заслуженный Закарпатский народный хор на площади в Ужгороде. Акция будет визуализирована и представлена в День Соборности совместным видеорядом 22 января.

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