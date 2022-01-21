Донбасс. Главное за день: Россия продолжает наращивать силы и рассмотрит признание группировок странами

Коротко о главных событиях 21 января, которые важны для украинского востока

Россия продолжает наращивать силы в ОРДЛО

Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ведомства, сначала текущего месяца российские гибридные силы скрыто завезли железнодорожным и автотранспортом с территории России в Донецк и Луганск более семи тысяч тонн горючего, несколько танков, самоходных артиллерийских установок и другое вооружение и боеприпасы. Кроме того, российские силы проводят активный набор наемников через развернутую на территории России сеть вербовочных центров. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Обычно Москва отрицает такие обвинения.

В Госдуме на следующей неделе состоятся консультации по проекту об обращении к Путину о «признании независимости» «ДНР» и «ЛНР»

После этого документ рассмотрит Совет нижней палаты российского парламента. Об этом сообщил глава палаты Вячеслав Володин. Он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский «игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет «оккупировать Украину». Володин добавил, что Москва будет искать способ защитить «соотечественников» на неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей. Напомним, 19 января депутаты из фракции КПРФ, внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагают официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать «независимость» группировок «ЛНР» и «ДНР». Радио Донбасс.Реалии проанализировало текст обращения и какие последствия может иметь его появление.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 20 января. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Опытного, Катериновки, Золотого-4 и Марьинки. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня на Донбассе – тихо. Группировки «ДНР» и «ЛНР».

Обмбудсман Денисова призвала Красный Крест способствовать освобождению Юрия Мерзлого

Гражданин Украины Юрий Мерзлый, которого группировка «ЛНР» почти 4 года удерживает в Краснолучской исправительной колонии № 19, болеет сахарным диабетом и нуждается в немедленном лечении. Людмила Денисова напомила, что Юрия задержали в марте 2018 года по дороге в Луганск, куда он возвращался вместе с женой и сыном. В июле 2019-го «военный суд ЛНР» приговорил Юрия к 12 годам лишения свободы за «государственное предательство». Юрий – имеет инвалидность 2 группы, а также страдает сахарным диабетом 2 типа. По словам Денисовой, ему не предоставляют лекарства и медицинскую помощь.

COVID-19 в регионе

20 156 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 631 человек заболел ковидом, 8 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 251 новых случаев заражений. 5 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 51 человек заболели ковидом. Один человек умерл от осложнений болезни. В ОРДО 285 заболевших и 21 умерший.

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