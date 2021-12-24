Донбасс. Главное за день: Россия продолжает наращивать силы

Коротко о главных событиях 24 декабря, которые важны для украинского востока

Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, не смотря на подготовку к переговорам с США по вопросам безопасности

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные оборонно-разведывательной компанией Janes. По данным компании, с ноября к границе Украины переместили танки, артиллерийское вооружение и системы противовоздушной обороны. Несмотря на ограниченное количество войск на границе Россия сможет быстро «укрепить эти силы», отправив большие формирования на поездах и самолетах. Как утверждают украинские военные, Москва сконцентрировала уже 122 тысячи военнослужащих в двухстах километрах от границ с Украиной. США и их европейские союзники предупредили Россию о серьезных последствиях, если она нападет на Украину. Кремль отрицает, что планирует вторжение.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 3 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 23 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Шумов и Золотого-4. Сегодня – 3 нарушения. Обстрелы фиксировали в районе Новозвановки, Марьинки и Катериновки. Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле поселка Александровка, в ходе которого был ранен местный житель. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. В группировке «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

Установка приложения «Вдома» – острая проблема для жителей ОРДЛО, пересекающих линию разграничения

Об этом говорится в отчете за ноябрь Благотворительного фонда «Право на защиту». По данным правозащитников в ноябре тестирование на COVID-19 прошли более 700 человек или 55% пересекающих КПВВ «Новотроицкое» и более 2 тысяч человек или 14% пересекающих КПВВ «Станица Луганская». Все протестированные не могли установить приложение «Вдома» на свои телефоны. Особенно острая проблема для людей в возрасте 60+ и людей с серьезными заболеваниями.

Денисова просит Красный крест и ОБСЕ обеспечить медпомощь Олегу Тарану

По словам Денисовой Олег Таран страдает гипертонией. Из-за пыток электрическим током его состояние существенно ухудшилось. Напомним, Олег Таран был задержан в марте 2017 года. По данным Денисовой, сначала его удерживали в тюрьме «Изоляция», где он подвергался избиениям и пыткам, а также перенес клиническую смерть. После Тарана перевели в СИЗО Донецка. Подконтрольная России группировка «ДНР» не подтверждает и не вносит Олега Тарана в списки на обмен пленными.

Горняки шахты «Новодружеская» седьмой день протестуют с требованием выплатить зарплату

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, на шахте приостановлена добыча угля и поддерживается режим жизнеобеспечения. «Несмотря на давление со стороны администрации предприятия, горняки отказываются спускаться в шахту, пока им не выплатят зарплатную задолженность за 3 месяца», – рассказал он. Волынец напомнил, что акция протеста горняков началась 18 декабря. Кроме того на шахте «Горная» госпредприятия «Первомайскуголь» четвертые сутки продолжается подземный протест. 15 горняков протестуют, требуя отдать 43 млн грн долга, которые скопились с сентября.

СБУ разоблачила международную группировку, которая занималась наркобизнесом и похищениями в области

По данным спецслужбы на сегодня задержаны двое руководителей группировки. Ее деятельность координировал так называемый «вор в законе», который находится в одной из стран Ближнего Востока. В частности, группа под его руководством наладила сбыт тяжелых наркотиков в Донецкой области.

COVID-19 в регионе

6 647 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 593 человека заболели ковидом, 5 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 57 новых случаев заражений. 2 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «Минздрава ЛНР» 43 человека заболели и 2 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 315 заболевших.

Группировка «ДНР» на новогодние и рождественские выходные приостановила действие комендантского часа

Соответствующее «распоряжение» подписал глава фомирования Денис Пушилин, передают информацинные ресурсы группировки. Действие режима комендантского часа временно приостанавливается с 23:00 часов 3 января до 05:00 часов 7 января 2022 года. Поскольку 31 декабря, а также 1, 2 января выпадают на пятницу, субботу и воскресенье, в эти дни комендантский час также действовать не будет.

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