Донбасс. Главное за день: На Засядько ищут горняка, Луганщина может перейти в «красную» зону карантина

Коротко о главных событиях 24 сетнября, которые важны для украинского востока

Российские гибридные силы проводят масштабные учения с привлечением гражданских и резервистов

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Под руководством российских инструкторов незаконные вооруженные формирования ведут учения: по артиллерийским, танковым, мотострелковым, разведывательным и инженерно-саперным подразделениям со стрельбами, использованием боевых машин и по разведывательно-диверсионной подготовке.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 23 сентября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 7 нарушений. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

На шахте им. Засядько произошел пожар. Пропал один горняк

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ДНР». На момент аварии в шахте находился 61 человек. 26 шахтеров – на аварийном участке. Всех из шахты вывели на поверхность, за исключением одного горняка. Продолжаются его поиски и тушение пожара.

Россия уже признает дипломы о высшем образовании, выданные в ОРДО

Сейчас эти дипломы пытаются внести в общий реестр России. Об этом сообщает СБУ. Кроме того, по данным спецслужбы сейчас так называемое «Министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов госбезопасности России. В СБУ собрали ряд фактов институционального присутствия России на подконтрольной ей части Донецкой области и используют их как доказательства в соответствующем уголовном производстве. Российская сторона пока не комментировала эти заявления.

Советник экс-министра энергетики Украины арестован по делу о поставках угля из ОРДЛО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным речь идет о бывшем советнике министра энергетики Сергее Кузяре. Он участвовал в переговорах с группировками «ЛДНР».

Луганщина и еще 3 области в ближайшие недели могут перейти в «красную» зону карантина

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, это обусловлено быстрыми темпами распространения инфекции в стране. Министр добавил, что пока нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Кузин также отметил, что 95% процентов пациентов с COVID-19 в больницах – невакцинированные.

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