Донбасс. Главное за день: Россия и США проведут переговоры, в Краматорске будет феерверк

Коротко о главных событиях 28 декабря, которые важны для украинского востока

Россия и США проведут переговоры 10 января

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС. Ранее эту информацию подтвердили в Белом Доме. Встреча, в частности, будет посвящена ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями. Киев, Вашингтон и его европейские союзники обвиняют Россию в угрозе возможного вторжения в Украину. Россия отрицает намерение начать вторжение, обвиняя Украину и НАТО в провокациях.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 27 декабря. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Нью-Йорка, Новозвановки, Гнутового, Новолуганского, Марьинки, Красногоровки, Травневого, Лобачево. Двое украинских военных получили ранения. Сегодня – 1 нарушение. Обстрел зафиксировали в районе Катериновки. Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле окрестностей поселка Александровка. В группировке «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

У Игоря Мирончука, которого удерживает группировка «ДНР», после издевательств развилась психическая нестабильность

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, состояние здоровья Игоря очень тяжелое – «он истощен, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы». Администрация макеевской колонии вместо оказания медицинской помощи бросила Игоря Мирончука на месяц в карцер. В плен группировки «ДНР» Мирончук попал в феврале 2019 года. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за «шпионаж и участие в террористической организации».

Торецк частично без воды из-за аварии на водопроводе в «серой зоне»

Об этом сообщает военно-гражданская администрация города. В ВЦА напоминают, что 26 декабря, состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе «Горловка-Торецк». Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Вероятно, существует еще разрыв в серой зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время. О начале проведения основных ремонтных работ на водопроводе ведомство сообщит дополнительно.

COVID-19 в регионе

2 248 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 149 человек заболели ковидом, 4 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 23 новых случая заражений. 1 – летальный. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «Минздрава ЛНР» 5 человек умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 373 заболевших и 7 умерших.

В главной площади Краматорска в новогоднюю ночь будет феерверк

Об этом сообщил начальник управления по гуманитарным вопросам Андрей Гореславец, - передает пресс-служба горсовета. Праздничный новогодний фейерверк запланирован на 1 января 2022 года в 01:00 на площади Мира. По словам городского головы Александра Гончаренко, фейерверк профинансирован за средства меценатов.

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