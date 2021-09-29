Донбасс. Главное за день: за разрушенное жилье заплатили 300 тысяч, открыли новый велокомплекс

Коротко о главных событиях 29 сентября, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Восемь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 28 сентября. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 2 обстрела. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Жительница Донбасса получила компенсацию в 300 тысяч гривен за разрушенное взрывами жилье

Как рассказала Радио Свобода юрист приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Ксения Онищенко, бюрократические проволочки по компенсации длились год, с момента вступления в силу порядка выплаты таких компенсаций. Дом женщины, который она получила в наследство от матери, был разрушен обстрелами Марьинки в 2015 году. В него попал снаряд. Подробнее тут.

В ОРДЛО передали гуманитарную помощь

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Груз передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. В его составе – медицинское оборудование и строительные материалы.

На шахте Засядько 7 сутки продолжают искать горняка

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передают информационные ресурсы группировки. Также «продолжается активное тушение» пожара. Напомним, вечером 23 сентября на шахте имени Засядько произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного горняка.

Донецкая область в «оранжевой» зоне карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. Так, в Донецкой области динамика госпитализаций больных коронавирусом достигла 66%, тогда как норма составляет не более 50%. Кроме того, в регионе превышен показатель уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения.

На Донетчине открыли единственный в Украине современный велокомплекс

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Велокомплекс сделан по всем международным стандартам, имеет общежитие для спортсменов и всё необходимые для проживания, тренировок и отдыха. Комплекс станет местом для тренировок велосипедистов из Донецкой области и представителей национальной команды Украины.

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