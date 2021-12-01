Донбасс. Главное за день: в Сербии вынесли первый приговор за организацию участия в войне против Украины

Коротко о главных событиях 30 ноября, которые важны для украинского востока

В Сербии вынесли первый приговор за организацию участия в войне на Донбассе

Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода. В приговоре Верховного суда Белграда говорится о том, что осужденный связывался в Сербии с заинтересованными лицами через соцсети, а затем по электронной почте отправлял им авиабилеты на рейс из Белграда в Москву. Затем организатор передавал фигурантам дела информацию о дальнейшем перемещении из Москвы в Алчевск, чтобы указанные лица участвовали в войне на стороне подконтрольных России незаконных формирований. Обвиняемый свою вину признал. Его приговорили к шести месяцам домашнего ареста. Это первый подобный приговор в стране, из которой, по оценкам посла Украины в Сербии Александра Александровича, с декабря 2018 года более 300 граждан ушли воевать на стороне российских гибридных сил.

Ситуация на фронте

Восемь раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 29 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Светлодарска, Старогнатовки, Новоалександровки, Станицы Луганской, Старого Айдара, Новолуганского. В районе Станицы Луганской ранен местный житель. На фронте раныны двое украинских военных. Сегодня – 1 нарушение в районе Нью-Йорка. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Зеленой Рощи, Раевки, Николаевки​ и Александровки​.

Первые 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию «Единая Россия»

Об этом заявил депутат Госдумы России Виктор Водолацкий, передают информационные ресурсы группировки «ДНР». Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в коментарии «Новостям Донбасса», что «Единая Россия» таким образом спасается от падения рейтингов.

COVID-19 в регионе

10 554 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 706 человек заболели ковидом, 26 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине –224 случая заражения, 8 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 5 человек умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 987 заболевших и 140 умерших.

Движение грузовых поездов от станции Роя до Красногоровки возобновлено

Об этом сообщил заместитель директора по инфраструктуре филиала «Донецької залізниці» Валерий Савчишин, в коментарии Суспільне. Напомним, что пригородное и грузовое сообщение до станции Красногоровка было прекращено в 2014 году, после начала боевых действий на Донбассе. Пути от Красногоровки до станции Роя были повреждены снарядами. С августа этот участок проверили на мины и расчистили.

Украина получит 200 млн евро кредитных средств на развитие общественного транспорта

Об этом сообщает Министерство финансов. Кредит предоставят Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. На эти средства купят новые автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны метро для разных городов. Среди них и Северодонецк.

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