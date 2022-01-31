Донбасс. Главное за день: в Светлодарске ранен мирный, ГБР нашло халатность в пожарах 2020-го

Коротко о главных событиях 31 января, которые важны для украинского востока

Россия продолжает наращивать военные силы у границ Украины

Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, передает Fox News. По его словам, речь идет не только о быстром наращивании сил на границе с Украиной и в Беларуси, но и морской активности России в Атлантике и Средиземном море. В субботу Минобороны России сообщило о частичном отводе войск от границы с Украиной после завершения учений в Западном военном округе. Россия отрицает, что планирует вторжение.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 2 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 30 января. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Станицы Луганской и Пищевика. Один украинский военный получил ранения. Сегодня на Донбассе – 2 нарушения в районе Светлодарска и Песок. Ранен мирный житель. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Коминтерново и Октября.

ГБР сообщило о подозрении в деле о пожарах в Луганской области начальнику облуправления лесоохотничьего хозяйства и начальнику управления ГСЧС

ГБР подозревает чиновников в служебной халатности, которая нанесла ущерб государству на сумму свыше 5 млрд гривен. По данным следствия, в июле 2020 года они знали о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе, однако не приняли надлежащих мер по его ликвидации. Это привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений. Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

COVID-19 в регионе

22 026 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 584 человека заболели ковидом, 5 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 130 новых случаев заражений. 1 – летальный. В отдельных районах Луганской и Донецкой областей о новых случаях заражения за прошедшие сутки не сообщали.

Минздрав Украины расширил список людей, которым необходимо вакцинироваться против коронавируса

Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширил перечень организаций, чьи работники подлежат обязательной вакцинации. Согласно приказу, в список добавили работников: органов местного самоуправления; заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций. Работники этих учреждений, которые не получили как минимум одну дозу вакцины, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Это требование не касается людей, имеющих противопоказания к прививкам от коронавируса.

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